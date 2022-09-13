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預售屋未申報備查即銷售 台南「平實苑」被罰150萬元

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市地政局加強稽查，維護購屋民眾權益。示意圖。 圖／南市地政局提供
台南市地政局加強稽查，維護購屋民眾權益。示意圖。 圖／南市地政局提供

台南市政府地政局日前接獲檢舉，預售屋建案「平實苑」疑涉違反公寓大廈管理條例及平均地權條例相關規定，經查證此建案未依規定申報預售屋資訊及買賣定型化契約備查，即架設廣告看板，並有收受定金並簽訂預約單等違規行為，開罰150萬元。

地政局表示，共對該建案不同違規事項祭出2筆裁罰，該檢舉案，舉證已簽訂的預約單訂購10戶，因預約單違規是依戶、棟數計算，依法開罰單筆150萬元罰單，創下目前單筆最高罰鍰金額紀錄；至於疑涉違反公寓大廈管理條例規定部分，經移由工務局續處，查證未取得建造執照即銷售屬實，違反公寓大廈管理條例第58條規定，也已依法開罰4萬。

南市地政局表示，1年來已對違規情形共裁罰11件，裁罰金額累計291萬元，統計違規樣態，以預約單約定不利買受人事項最多，裁罰金額比例為4件40萬元，其次為使用的契約不符合應記載及不得記載事項，為5件45萬元，其餘為未申報預售屋資訊及定型化契約備查即銷售，計2件6萬元。

市長黃偉哲表示，預售屋新制上路已有1年，南市府皆積極宣導，並與相關公會聯合、或由地政局辦理教育訓練，對於違規案件，一律嚴查嚴辦，絕不寬貸，請業者自律。

地政局長陳淑美說，平均地權條例對預售屋違規行為的相關罰則規範，並無改正機會，將直接裁罰後再通知改正，請業者勿以身試法。她也提醒購屋者，政府已將預售屋資訊及契約備查情形揭露於「不動產交易實價查詢服務網」，地政局也積極辦理預售屋定型化契約查核作業，並將查核結果公開揭露於地政局局網頁，購屋者可參考相關資訊慎選購屋，如購屋過程發現業者有違規情形，可檢具事證向地政局提出檢舉，共同維護交易市場安全。

預售屋

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