房價高漲銀行變保守了？ 這三區房貸成數下滑

據聯徵中心資料，觀察各縣市第2季房貸狀況，七都（包括新竹縣市）平均貸款利率全面上揚，在核貸成數上，新竹縣是唯一在年表現、季表現均下滑的縣市，顯見新竹房價在漲勢凌厲下，銀行已經提高風險意識，台北市則是七都中核貸成數最低的區域，為77.87％，專家分析，北市推估為建案少、房價高的關係，因此銀行放款相對保守。

統計資料顯示，七都在核貸成數上，若與上季相較，台北市與新竹縣分別下滑0.3、0.61個百分點，其餘均增加，又以台南季增0.4個百分點為最多；若與去年同期相較，台南市、新竹縣、新竹市成數均下滑，又以新竹縣成數緊縮較明顯，台中則增加1.07個百分點為最多，利率表現上為全面增加，以新竹市增加0.28個百分點最多。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，央行三月份升息一碼，衝擊市場買氣，從這次資料來看，利率普遍增加0.2個百分點以上，但成數各有消長，接下來隨著央行持續緊縮銀根，接下來成數更保守，對買氣影響也更大。

徐佳馨指出，綜觀六都與新竹縣市表現，在利率上毫無懸念出現全面上揚，北市在利率上依舊低於其他行政區，值得注意的是，台中、高雄與新竹市均突破1.7%大關，顯見銀行端在資金成本增加的壓力下，不得不出手調整，想要獲得1.5%以下優惠利率，並不容易。

在核貸成數上，北市與新竹縣較上季減少，其中北市成數為各都最低，推估為建案少，多為個別貸款，整批貸款不多，加上房價高，銀行放款相對保守所致。

台中比去年增加1.07個百分點，台南比上季多出0.4個百分點，推估為新案屋況好，加上話題未退燒，同時又有整批房貸支撐所致。