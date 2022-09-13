台灣工具機暨零組件公會新世代領導群領軍 衝刺美國市場

全球第二大工具機展-美國芝加哥「國際製造技術展(IMTS)」盛大登場，包括東台精機（4526）、友嘉集團、永進機械、上銀科技（2049）等超過60家台灣廠商，在台灣工具機暨零組件工業同業公會新世代領導群領軍下衝刺美國市場，全力搶單。

製造業回來了！過去2年受疫情影響停辦，今年國際製造技術展(IMTS)在芝加哥再次回歸，展覽於9月12日至17日舉行，共計1,815家製造商參展，開展首日線上預登錄參觀人數已達7.5萬餘人，預計整個展期將吸引超過9萬人觀展。

台灣工具機暨零組件公會秘書長黃建中指出，今年有超過60家台灣工具機及零組件廠商參與本屆IMTS，當中包括永進機械、達佛羅、東台精機、友嘉集團、上銀科技、高明精機、慶鴻機電、鍵和機械、崴立機電、三鋒機器、金竑精密、寶嘉誠工業等，參展重點鎖定在數位製造科技及綠色節能趨勢，推出高階機種搭配數位化系統展示。

永進機械今年首次與集團新成員TRIMILL聯合展出，展示重點在智慧智造和多元產業解決方案，並結合智慧自動化、智慧設備、智慧管理三大元素，實踐「智慧工廠」概念。

達佛羅以五軸加工中心機為主，結合自行開發的ART智能監控技術及自動托盤交換系統，提供數位智能化解決方案。

東台精機與集團子公司譁泰精機、PCI-SCEMM等，共同展出高效率車銑複合加工機及智能自動化設備，而榮田精機則是在台灣智慧製造工具機館，以AI搭配AR虛擬產品展示重切削立式車床。

友嘉集團今年匯集全球七大品牌能量，包括德國MAG高臥式加工中心機、美國SMS立式車床、韓國FFG DMC高精車銑複合機，以數據服務平台整合供應鏈端、工廠製造端、顧客端至其智慧生產系統(FIPS)，並展示智慧製造與數據服務整體解決方案。

因應在疫情下，企業加速數位轉型的需求，IMTS提供多元解決方案。此次IMTS展以「數位技術」為主軸，九大主題展館聚焦於多功能加工中心機、工業機器人、協作機器人、數位雙生解決方案、製造軟體、控制器、積層製造、品質管控及檢測等。

美國製造技術協會(AMT) CXO Peter R. Eelman 表示，「2022 IMTS所展示的數位製造技術進步幅度，將讓產業老手感到驚訝。IMTS的參展商已跨越現有的技術整合障礙，提供最快和最有效的手段，讓數位化技術能力縮短進入市場的時間，並可靈活的應對市場轉變。」

從IMTS積層製造主題館來看，以「如何在月球上建造一座新房子」做為發想，在IMTS的新興技術中心(ETS)展出3D列印太空住宅，以及具顛覆性技術，來挑戰製造業的大型工具機所製造出138英呎高「巨型麥哲倫望遠鏡(GMT) 」展品，展示這些機台設備所具備的複雜公差、移動時的剛性、精確性和準確性等優越性能，參與展商包含Ingersoll Machine Tools、Siemens、Heidenhain等。

工具和工件夾持系統展區有400多家廠商參展，涵蓋夾具、模具、夾鉗、刀具、鑽頭、卡盤、板材等，如BIG DAISHOWA、Blue Photon、Gorilla Mill、HAIMER USA和SCHUNK等，重點介紹最新的工具和工件夾具解決方案，提供更快的轉換和更長的刀具壽命，以最大限度的方式減少安裝和加工時間，進而提高生產力和成本效率。

為拓銷台灣工具機產品，台灣工具機暨零組件公會在IMTS北館會場設置服務攤位，回答現場參觀者問題。公會攤位也提供QR Code協助買主更快速找到此次台灣參展業者的攤位。

黃建中表示，2022IMTS為未來的數位技術提供展示平台，同時也拉近了中小企業對於數位轉型的距離。