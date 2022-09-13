快訊

分享萬華美食被爆盜圖 陳時中道歉了：確實是不對

艾美獎／「魷魚遊戲」創紀錄獲得最佳戲劇影集導演獎

影／仍不受待見？ 梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華航東南亞航點接力開航 A321neo新機直飛宿霧、清邁

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
華航將自12月1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，以最新A321neo客機執飛每週四班，深化華航東南亞航網競爭力。華航提供
華航將自12月1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，以最新A321neo客機執飛每週四班，深化華航東南亞航網競爭力。華航提供

華航（2610）積極布局疫後旅遊市場，將自12月1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，提供每周四班直飛服務；明(2023)年1月20日起飛航桃園-泰國清邁航線，每周四班直飛，兩大熱門旅遊航點皆以最新A321neo客機執飛，深化華航東南亞航網競爭力。

華航第4季整體客運航班增加三成，其中東南亞航線大幅增加五成，明年 1 月底農曆春節旺季，東南亞地區總計 17 條客運航線營運，提供台灣旅客出國旅遊的多元選項。華航同時瞄準來台轉機商機，宿霧及清邁航班可銜接北美、歐洲來往主要城市，華航透過東南亞航點復飛及增加班次，積極搶攻轉機客源，並將掌握市場動態，持續評估開闢新航線服務。

華航看好東南亞航線商務及旅遊市場，持續開發雙邊互訪客源，10 月起桃園-曼谷提供每周14班服務，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內也分別增為每周14班，新加坡、馬來西亞吉隆坡增為每日一班，檳城及緬甸仰光各增為每周三班，9月2日起已恢復桃園-峇里島航線，自10月9日起提供每周二、五、日共三班載客服務，另高雄－菲律賓馬尼拉航線則自10月起增為每周三班。

宿霧為菲律賓第二大城，有南方皇后市之稱，以豐沛的海濱觀光資源著名，質樸原始的樣貌是世界潛水愛好者的天堂，宿霧也將是華航於菲律賓的第二個定期航點；而清邁為泰國文化古都，是泰國北部最大的城市，保留許多文化遺產與寺廟，除漫步古城體驗蘭納（Lanna）王國興盛外，泰北傳統美食、豐富的自然景觀及四季宜人的氣候更是各國旅客的度假首選。

桃園-宿霧航線12月1日開航，直飛三小時就到，出發航班CI705每周一、二、四、六於上午7:40起飛，當地時間上午10:35抵達；回程航班CI706為當地上午11:35起飛，下午14:30抵達桃園國際機場。

桃園-清邁航線自明(2023)年1月20日飛航，出發航班CI 851每周二、三、五、六於上午7:50起飛，當地時間上午 11:00抵達；回程航班CI 852為當地上午12:00起飛，下午17:00抵達桃園國際機場，早去午回以利旅客安排行程。

華航自2021年底引進A321neo全新客機，客艙寬敞舒適，娛樂系統具智慧遙控功能，擔綱華航區域航線主力機種，宿霧及清邁這兩大東南亞旅遊航點，亦將以最新A321neo客機執飛，每班機可提供180席座位 ( 12席商務艙、168席經濟艙 )，即使在短程的飛行時間，仍可讓旅客享受最新穎舒適的航班服務。

華航將自明（2023）年1月20日起開航桃園-泰國清邁航線，以全新機隊A321neo執飛每週四班，積極佈局疫後旅遊市場。華航提供
華航將自明（2023）年1月20日起開航桃園-泰國清邁航線，以全新機隊A321neo執飛每週四班，積極佈局疫後旅遊市場。華航提供

東南亞 航線 華航

延伸閱讀

第四季東南亞航班大增5成 華航接力開航宿霧、清邁

強勢漲！外資買超112億「大買這檔」 台積電終止連六賣

華航、長榮航 四檔俏

華航前座艙長詐有「低價外幣」吸金空姐同事上億 獨女定居國外恐逃亡

相關新聞

黑潮發電潛力大 中研院吳朝榮：拚2年內渦輪機下水測試

根據台灣2050淨零排放路徑，未來再生能源發電占比60至70%，新能源開發成當務之急，而其中一項就是「洋流能」。中研院環...

華航東南亞航點接力開航 A321neo新機直飛宿霧、清邁

華航（2610）積極布局疫後旅遊市場，將自12月1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，提供每周四班直飛服務；明(2023)年1...

助攻綠色移動需求 全家打造24HR「充電生活圈」

綠色運輸、共享經濟正夯，為響應9月16日國際臭氧層保護日、降低空汙帶來的環境影響，全家便利商店積極部署「充電生活圈」，首...

半年漲4成！ 房價漲幅前十區出爐 全靠「它」提拔

台灣房屋統計實價資料發現，大型科學園區已成為區域房市護國神山。今年上半年全台預售房價漲幅前十名郷鎮，全數位在科園加持的縣...

全球供應鏈轉移 沈榮津：我國對陸投資金額減少近五成

行政院副院長沈榮津今（13）日表示，面對全球大環境的變動，企業展開多元布局，以提升供應鏈的韌性，台灣有領先全球的半導體研...

生技股擁雙金資源 產業前景看俏

生技產業資金投資與企業合併不停歇，據統計2021年，創投資金在生命科學項目的數量與金額達新高470億美元，2022年迄今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。