半年漲4成！ 房價漲幅前十區出爐 全靠「它」提拔

台灣房屋統計實價資料發現，大型科學園區已成為區域房市護國神山。今年上半年全台預售房價漲幅前十名郷鎮，全數位在科園加持的縣市，其中以竹科概念區最強，有3個地區大漲4成以上。

這些地區包括首先是新竹縣新埔鎮，平均單價從21.4萬元漲到31.3萬元，漲幅高達46.3%，勇奪全台第一；另外新竹縣竹東鎮，半年來價揚43.8%；苗栗縣頭份市，半年漲幅亦達43.2%。

其次為中科概念區，台中市龍井區半年漲46%名列全台第二名，台中市北屯區、 烏日區也都有三成以上的漲幅。

另外進榜的士林區，有北士科話題挹注；南部漲最多的橋頭、楠梓與安南，也各自有南科橋頭園區、高雄第三園區及台南園區力挺。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大型科園挾帶「三多」紅利：

第一，「就業買盤多」，創造豐厚剛性需求。

第二，「居民收入多」，產業待遇佳，強化購買力。

第三，「公建規劃多」，增添區段建設遠景，為區域房市注入強勁成長動能。

以竹科為例，目前就業人數逾14萬人，竹南園區亦有近1.4萬名員工，且據財政部最新綜所稅資料，新竹市、新竹縣的平均每戶年所得，分別達135.9萬元、124.8萬元，均居全台前三名，區域房市可謂「人財兩得」，也讓周邊房價基期相對低的地區，漲幅領先全台。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出預售屋的驚人漲勢，一來是反映當地的市場近況，二來也與實價登錄2.0的政策變動有關。

他表示，實價登錄2.0上路後，預售屋交易從過去的結案後整批登錄，改為每戶簽約30日內即時登錄，高價交易揭露的時間差，也從以往的2、3年縮短到了2、3個月。

也因此若新案先銷售高價戶別並申報，民眾就容易因看到高價資訊，忽略全案的平均行情，進而產生追高心理推升房價。

此外，由於預售屋即時登錄上路至今僅約1年多，資料量仍屬有限，且許多地區的登錄案件，高度集中於特定區段或個案，若近期登錄的案件，以高價案或高價區段居多，就會大幅拉高平均行情。

以漲幅排名第二的龍井為例，去年登錄的物件，大多數位在相對平價的國道三號以西，今年揭露的交易，則以中科附近的東海藝術街商圈為大宗，且逾三分之一集中於要價3、4字頭的高價個案「國聚之璟」，民眾查詢時應多加留意物件的分布情況以正確判讀房市資訊。