快訊

艾美獎／「魷魚遊戲」創紀錄獲得最佳戲劇影集導演獎

影／仍不受待見？ 梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

不良商人坑粗心陸軍 一紙登錄書搞出烏龍貪汙案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半年漲4成！ 房價漲幅前十區出爐 全靠「它」提拔

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新埔鎮田新重劃區示意圖。圖／台灣房屋高鐵站前直營店提供
新埔鎮田新重劃區示意圖。圖／台灣房屋高鐵站前直營店提供

台灣房屋統計實價資料發現，大型科學園區已成為區域房市護國神山。今年上半年全台預售房價漲幅前十名郷鎮，全數位在科園加持的縣市，其中以竹科概念區最強，有3個地區大漲4成以上。

這些地區包括首先是新竹縣新埔鎮，平均單價從21.4萬元漲到31.3萬元，漲幅高達46.3%，勇奪全台第一；另外新竹縣竹東鎮，半年來價揚43.8%；苗栗縣頭份市，半年漲幅亦達43.2%。

其次為中科概念區，台中市龍井區半年漲46%名列全台第二名，台中市北屯區、 烏日區也都有三成以上的漲幅。

另外進榜的士林區，有北士科話題挹注；南部漲最多的橋頭、楠梓與安南，也各自有南科橋頭園區、高雄第三園區及台南園區力挺。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大型科園挾帶「三多」紅利：

第一，「就業買盤多」，創造豐厚剛性需求。

第二，「居民收入多」，產業待遇佳，強化購買力。

第三，「公建規劃多」，增添區段建設遠景，為區域房市注入強勁成長動能。

以竹科為例，目前就業人數逾14萬人，竹南園區亦有近1.4萬名員工，且據財政部最新綜所稅資料，新竹市、新竹縣的平均每戶年所得，分別達135.9萬元、124.8萬元，均居全台前三名，區域房市可謂「人財兩得」，也讓周邊房價基期相對低的地區，漲幅領先全台。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出預售屋的驚人漲勢，一來是反映當地的市場近況，二來也與實價登錄2.0的政策變動有關。

他表示，實價登錄2.0上路後，預售屋交易從過去的結案後整批登錄，改為每戶簽約30日內即時登錄，高價交易揭露的時間差，也從以往的2、3年縮短到了2、3個月。

也因此若新案先銷售高價戶別並申報，民眾就容易因看到高價資訊，忽略全案的平均行情，進而產生追高心理推升房價。

此外，由於預售屋即時登錄上路至今僅約1年多，資料量仍屬有限，且許多地區的登錄案件，高度集中於特定區段或個案，若近期登錄的案件，以高價案或高價區段居多，就會大幅拉高平均行情。

以漲幅排名第二的龍井為例，去年登錄的物件，大多數位在相對平價的國道三號以西，今年揭露的交易，則以中科附近的東海藝術街商圈為大宗，且逾三分之一集中於要價3、4字頭的高價個案「國聚之璟」，民眾查詢時應多加留意物件的分布情況以正確判讀房市資訊。

張旭嵐表示，預售屋漲幅大，成為政府打炒房主要對象，平均地權條例修法，研擬限制預售屋換約，法案若通過，將影響預售屋的轉手性；且房地合一2.0針對預售屋完工前後的重稅期重新計算，使得未來轉售、換屋都缺乏靈活性，購屋者出手前應評估個人資金需求，並考量中長期資產布局的彈性。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
新埔鎮田新重劃區示意圖。圖／台灣房屋高鐵站前直營店提供
新埔鎮田新重劃區示意圖。圖／台灣房屋高鐵站前直營店提供

預售屋 房市

延伸閱讀

張旭嵐／在台灣吃海鮮不難？ 選對兩家電天天山珍海味

張旭嵐／颱風雨勢不斷衣服曬不乾？ 達人推：這一機抵三機！

張旭嵐／「自住沒差」？是話術還是算術？

張旭嵐／回不去的公設比？這公設竟是公認的最愛！

相關新聞

黑潮發電潛力大 中研院吳朝榮：拚2年內渦輪機下水測試

根據台灣2050淨零排放路徑，未來再生能源發電占比60至70%，新能源開發成當務之急，而其中一項就是「洋流能」。中研院環...

租屋旺季到 仲介服務費怎麼算？專家報你知

開學了，租屋旺季來到，全國不動產企研室表示，透過仲介尋找租屋，可以精準媒合、嚴謹把關簽約流程，建議到人生地不熟異鄉打拚、...

房價飆太快銀行怕了？ 新竹縣市房貸成數雙減

聯徵中心近期公布第二季房貸核貸情況，和去年同期比較，主要都會區僅台南市、新竹縣、新竹市成數下滑，其中又以新竹縣成數緊縮...

美歐大展登場 工具機公會率台廠參展拚商機

美國芝加哥IMTS展與德國斯圖加特AMB展等工具機大展即將展開，台灣工具機暨零組件工業同業公會分別帶領東台、友嘉、上銀、...

華航東南亞航點接力開航 A321neo新機直飛宿霧、清邁

華航（2610）積極布局疫後旅遊市場，將自12月1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，提供每周四班直飛服務；明(2023)年1...

致伸科技人資長薛雅齡 面試時「唱歌」讓郭董驚艷

高階主管一面倒向中高齡、陽盛陰衰，電子資訊製造業尤為明顯，不過，致伸科技人資長薛雅齡做了「女力破框」的示範。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。