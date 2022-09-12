上銀集團總裁卓永財蟬連四屆「台灣企業領袖100強」

由《哈佛商業評論》主辦的「台灣企業領袖CEO 100強」今年評選結果出爐，傳動與控制科技大廠上銀集團（2049）總裁卓永財，自第一屆起蟬連四屆台灣企業領袖CEO 100強，備受矚目。

《哈佛商業評論》繁體中文版自2016年舉辦第一屆「台灣企業領袖CEO 50強」，每二年評選一次，2020年擴大為CEO 100強。卓永財自第一屆起蟬連四屆，2016年為第25強、2018年第8強、2020年第17強。

2022年以任內總股東報酬率543%、累計市值成長681億元、每季平均EPS為2.22元、ESG評分優等亮眼成績，獲選為台灣企業領袖第39強，也是中部企業、中部企業大本營磐石會，以及台灣精密機械業的第一人獲此殊榮。

上銀表示，集團在卓永財長期帶領之下，建構創新與全球佈局的堅強經營實力，持續獲得國內外肯定。今年哈佛商業評論除了財務表現外，首度納入ESG指標。

在公司治理績效方面，上銀於2021年榮獲公司治理評鑑上市公司排名前5%佳績；2021年榮獲工業局頒發台灣最佳國際品牌第25名；2016年榮獲日經Business評選為「全球上市企業綜合成長力百大」第5名；2015年榮登富比士(Forbes)全球創新成長百大企業第37名。

2014年入選美國NASDAQ股市機器人指數型基金(ROBO-STOX)權重排名TOP 10；1993年台灣精品第一屆迄今，30年來共有33項產品榮獲金、銀質獎肯定。

在社會參與績效方面，為了扭轉國內大學獨尊學術論文(SCI)的偏見，鼓勵研究要與產業做結合，充分發揮研究資源，因此卓永財積極倡導「產學合作」，不只上銀集團跟國內24所大學有產學合作，在美、德、日、俄及以色列也有六所頂尖大學合作。

卓永財在擔任台灣工具機暨零組件公會理事長期間，親率理監事及大廠參訪國內各主要大學機械相關系所，促進多項產學合作。

2004年舉辦「上銀機械碩士論文獎」，迄今已經18年，備受國內機械業與學術界重視，被讚譽為「機械業的諾貝爾獎」；2008年辦理「上銀智慧機器手」實作競賽，讓年輕學子將冰冷的機器手賦予活靈活現的生命力； 2009年主導推動自動化工程師證照考試。

2010年建置國小圖書館、捐贈童書與英語課程，2010年辦理日本JIMTOF大學生見學團，不斷激勵年青人自我挑戰的膽識與勇氣；2011年創辦「上銀優秀機械博士論文獎」，激發兩岸四地大學機械領域師生的創新熱情；2016年主導推動機器人工程師證照考試。

2019年推動六家國小STEAM教育示範基地計畫，鼓勵運用知識動手做解決生活中的問題；2020年更抛磚引玉贈送50台機器手臂協助成立「台灣機器人產學聯盟」，為台灣的精密機械領域人才培育與產學合作貢獻心力。

在環境保護績效方面，2021年卓永財主持ESG啟始會議，正式成立ESG團隊，重新檢視永續發展目標，擴大員工參與永續文化，一起實踐永續願景。

2022年1月，在總經理蔡惠卿主導推動下，上銀的ESG執行團隊在腦力激盪與共識下列出短、中、長期項目及目標，開始有計劃性的朝著2030碳中和及2050年淨零目標前進。

愛看書、愛買書、更喜歡分享書的卓永財，兒時歷經赤貧，篤信知識就是力量可以改變命運，直到今天還是不斷吸收知識、分享知識。

2019年卓永財將上銀科技董事長交棒給兒子卓文恒，當時卓永財公開宣稱，趁現在景氣不佳、產業環境惡劣時交棒「扶上馬、送一程」，也強調「承平時代交棒，不會有火花，逆境時交棒，才能讓年輕人提早練兵」；2021年大銀微系統（4576）也交棒給女兒卓秀瑜。

卓文恒與卓秀瑜接棒帶領經營團隊，挺過全球疫情最黑暗的時刻，2020年、2021年上銀與大銀的營收均持續成長，兩人以穩健踏實之姿繳出漂亮成績單。