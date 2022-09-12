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台中市十大伴手禮強力徵件中 在地商業團體熱情響應

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市十大伴手禮起跑活動現場，齊聚首獎業者設攤展示獲獎商品。記者宋健生/攝影
台中市十大伴手禮起跑活動現場，齊聚首獎業者設攤展示獲獎商品。記者宋健生/攝影

台中市工商發展投資策進會今(12)日舉行「2023第十四屆台中市十大伴手禮」報名起跑活動，宣布台中市十大伴手禮已開放網路報名徵件，收件至10月10日截止，歡迎在地優質伴手禮店家踴躍參與徵選。

今天的起跑活動現場，不僅齊聚首獎業者設攤展示獲獎商品，工策會更邀集糕餅公會、冰果飲品公會、好禮協會、產業故事館發展協會及飛雁協會等在地商業團體共襄盛舉，展現市府與民間業者攜手合作拚經濟，現場氣氛熱烈，盼促進台中伴手禮產業共榮共好。

工策會總幹事黃于珊表示，「台中市十大伴手禮」在網路上伴手禮關鍵字搜尋最高，已成為台中的標誌。

雖在疫情反覆、消費者購物習慣改變，以及宅經濟崛起等因素影響下，近年整體伴手禮產業的商業模式有非常劇烈轉變，業者比起單打獨鬥，更傾向與其他品牌推出聯名商品以拓展客群。

黃于珊說，糕餅搭配茶、酒、咖啡的案例屢見不鮮，甚至跨業別的異業結盟例子也越來越多，展現出業者們創意無限，市府也希望藉由民間的活力，幫助十大伴手禮活動一年比一年更進步。

台中市商業會副理事長楊澄源表示，工策會領軍十大伴手禮活動一屆比一屆熱鬧有活力，為鼓勵在地優秀店家，今年度選拔擴增為32個獎項，涵蓋文創、農特產品等，就是希望業者熱情參與，更可以抱得大獎，只要店家認為自家商品極具特色，不論產品類別，都歡迎報名參加。

中華民國觀光工廠促進協會理事長許立昇指出，觀光與伴手禮產業密不可分，期待十大伴手禮的品牌效益，不僅擴大至整體伴手禮產業，更成為外縣市甚至外國遊客的強大吸引力。

中華民國糕餅公會全國聯合會理事長周子良也表示，十大伴手禮活動以糕餅為基礎，漸漸發展至此，不僅國內民眾採購送禮首選台中伴手禮，甚至國外旅客也都指名要選購「台中十大伴手禮」的商品。

經發局主秘倪世齡說，隨疫後經濟復甦，市府精采活動一檔接一檔，同時緊扣觀光主軸，搭配商圈經濟、軌道經濟串聯台中各個景點，除了帶動伴手禮產業，更幫助零售、餐飲與旅宿業等在地觀光產業，將十大伴手禮、台中購物節的宣傳效益擴大，整體產業都能更加繁榮。

工策會歡迎台中在地的伴手禮店家報名參賽，只要符合「商業登記或公司登記設籍於台中市」即可報名參加，網路報名與活動詳情請見「台中市十大伴手禮」官網( http:/／www.top10gifts.com.tw/ )。

今日的起跑活動，包括台中市糕餅公會理事長蔡萬財、台中市好禮協會理事長鄭人豪、台中市飛雁協會理事長田文進、台中市冰果飲品公會副總幹事林奕緯、愛之光教育基金會執行長顏平芳、台中市榮譽指導員協會會長曹月夏都出席與會。

台中市十大伴手禮強力徵件中，在地商業團體熱情響應。記者宋健生/攝影
台中市十大伴手禮強力徵件中，在地商業團體熱情響應。記者宋健生/攝影

伴手禮 觀光工廠

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