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再次榮獲ICA巧克力大賽殊榮 長榮巧克力全面八五折回饋

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
長榮桂冠酒店(台中)點心坊張志宏主廚再次榮獲ICA世界巧克力大賽大獎殊榮。長榮桂冠酒店(台中)提供
長榮桂冠酒店(台中)點心坊張志宏主廚再次榮獲ICA世界巧克力大賽大獎殊榮。長榮桂冠酒店(台中)提供

享有巧克力界奧斯卡獎美譽的ICA（International Chocolate Awards）2022世界巧克力大獎亞太區競賽甫於日前完美落幕，長榮桂冠酒店(台中)再次榮獲一銀一銅肯定。為了慶賀得獎，即日起至11月30日止，長榮桂冠酒店(台中)巧克力系列商品全面八五折優惠，以與所有巧克力迷分享得獎好滋味。

長榮桂冠酒店(台中)點心坊的張志宏主廚是此次參賽的執行主廚，繼2020年首次參賽即榮獲一金一銀一銅的殊榮後，今年再次以「酒粕巧克力」、「百香軟糖胡椒巧克力」獲得一銀一銅的肯定。獲得銀牌的「酒粕巧克力」以法國進口鮮奶油與台酒生產的酒粕調製成白酒醬，加入瑞士進口牛奶巧克力(50％)與黑巧克力(70％)，佐以冠軍的大吟釀清酒提味，讓酒香融入巧克力，在甜蜜的滋味中啟動微醺模式。獲得銅牌的「百香軟糖胡椒巧克力」也別具特色，使用新鮮百香果汁熬製成軟糖，搭配瑞士巧克力與在地黑胡椒製成的巧克力醬，外層再以瑞士70%巧克力做淋面，產生酸與辣的味覺衝擊，尾韻蹦出黑胡椒香氣，一口咬下又有軟糖帶來的Q彈口感，像合奏一首交響曲，一層一層交疊上去，相當特別，非常值得細細品嚐。

主廚張志宏表示，這次研發六個多月，探索了非常多台灣元素，嘗試了結合花蓮剝皮辣椒、西螺豆腐乳等等的在地食材，經歷了60餘次的試吃與調整，終於發現台酒酒粕、南投縣百香果和高雄六龜胡椒粒等，可以完美結合西方的可可和台灣的在地味，希望讓全世界都能知曉台灣的農特產特色。

雖然這一次得獎的品項是採用國外的可可，但是張志宏主廚也表示台灣的可可吃起來十分特別，帶有獨特的烏梅香酸，許多外國專家試吃後都留下深刻印象；台灣是少數有機會成為既有栽培能力，又能加工、銷售的國家之一，因此接下來張主廚也要研發結合台灣食材與台灣可可的巧克力，期盼能撞出更多不一樣的美味火花。

長榮桂冠酒店(台中)為了慶賀得獎，即日起至11月30日止，推出巧克力系列商品全面八五折優惠。長榮桂冠酒店(台中)提供
長榮桂冠酒店(台中)為了慶賀得獎，即日起至11月30日止，推出巧克力系列商品全面八五折優惠。長榮桂冠酒店(台中)提供

巧克力 一銀 長榮

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