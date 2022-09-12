岱宇明年將推動溫室氣體盤查 致力實現淨零排放目標

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）今（12）日宣布，發布第一本英文版ESG永續報告書，並宣示明年將推動溫室氣體盤查，持續追蹤碳排放狀況，以有效降低製程所產生的溫室氣體排放，致力實現淨零排放目標。

岱宇致力於落實企業社會責任，自2018年起發行企業社會責任報告書，以永續經營、社會共榮為目標，持續善盡社會責任，目前集團已連續四年在證交所公司治理評鑑的上市公司第二級距6%至20%中。

岱宇為持續推動企業社會責任與永續經營管理，於2021年8月11日成立企業永續發展委員會，並將原企業社會責任委員會職能併入，遵循聯合國永續發展目標（SDGs），落實公司治理與企業社會責任。

岱宇發布第4本中文版與第1本英文版ESG永續報告書，主要針對企業的利害關係人，提供環境、社會、公司治理三面向永續議題的管理方針與執行成果進行揭露。

在環境面，岱宇集團於2021年通過ISO 14001環境管理系統認證，在彰化總廠、彰化二廠及彰化五廠裝設太陽能發電設備回售台電，而生產過程中所產生的廢棄物亦100%合法處理，2021年彰化三座工廠太陽能發電量達189萬1,597kWh，總能源使用量減少31%，溫室氣體排放則減少31%。

為持續落實環境保護，岱宇預計於2023年推動ISO 14064-1溫室氣體盤查，持續追蹤碳排放狀況，以有效降低製程所產生的溫室氣體排放。

未來集團也規劃執行、取得ISO 50001能源管理系統與ISO 45001職業衛生管理系統認證，以期能智能化的規劃能源使用效率，降低整體能源消耗、提升整體經濟效益。

在社會面，岱宇成立財團法人岱宇國際慈善基金會推廣公益活動，透過運動器材物資捐贈與捐款等方式，關懷社會弱勢、長照與推廣偏鄉教育，2021年度捐贈超過1,000萬元。

在治理面，岱宇依照企業文化中「尊重客戶」信念，採取嚴格品管、保障產品品質，透過國際標準ISO 9001品質管理系統與ISO13485醫療器材品質管理系統，已連續六年獲得台灣精品獎肯定，其中旗下品牌SOLE推出的CC81攀岩機，更是於2021年獲得銀質獎殊榮。

此外，岱宇也將員工視為重要夥伴，除了建立友善的職場環境，集團也設立職員福利委員會，提供定期健康檢查與並推動企業運動風氣，2021年支出超過600萬元，並且再次取得健康職場認證標章。