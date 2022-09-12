中科助攻長聖國際、台灣永生競爭力邁向精準醫療新紀元

中部科學園區管理局今（12）日表示，中科推動「精準健康研發與聚落發展計畫」，成功助攻長聖國際生技（6712）、台灣永生細胞兩家公司提升生醫競爭力，也藉此促成中部精準健康生醫產業聚落發展，並邁向精準醫療新紀元。

中科管理局今天舉辦「精準醫療．健康新紀元」發表會，會中邀請長聖國際生技及其合作單位中國醫藥大學附設醫院，與台灣永生細胞及其合作單位台中榮民總醫院，展示精準醫療相關創新研發成果。

為落實政府推動六大核心戰略產業政策，國科會推動「精準健康研發與聚落發展計畫」，中科管理局以「鏈結中部產學研醫合作，促成精準健康產品臨床驗證」為目標，自今年開始推動計畫。

中科管理局指出，今年共核定執行5件精準健康領域計畫案，涵蓋精準預防、診斷、治療與照護等領域。其中精準治療領域，聚焦於癌症用藥，包括長聖公司「乳癌精準用藥選擇檢測套組開發」及台灣永生「癌症免疫治療合併抗體藥物之功能驗證」。

中科管理局期盼藉由學研醫與產業鏈結，推動精準健康產品開發與臨床應用，促成中部精準健康生醫產業聚落發展，邁向精準健康新紀元。

長聖國際生技總經理黃文良說明，長聖與中國醫藥大學及其附設醫院合作開發乳癌精準用藥檢測套組，以精準治療藥物針對患者癌症個體化差異對症下藥，不僅提高療效、安全性，更降低副作用和避免浪費健保醫療資源，提供醫師臨床診療指引外的其他用藥可能性，建構準確預測癌症藥物對病人腫瘤細胞治療效果的精準醫療平台。

此外，長聖研發的異體臍帶間質幹細胞UMSC01在7月底獲得美國食品藥物管理局（FDA）同意，將以治療多發性硬化症進行臨床一／二期新藥臨床試驗，並同時向台灣衛福部食品藥物管理署申請進行多發性硬化症新藥臨床試驗，開啟該疾病治療新契機。

台灣永生細胞執行長李冬陽表示，台灣永生細胞今年透過執行中科計畫和台中榮民總醫院合作，投入兼具腫瘤毒殺與專一性的癌症免疫治療新藥開發，提供多元化癌症精準治療新興選擇。

特別是永生公司以臍帶血細胞進行「長新冠」治療，已於今年8月通過美國FDA核准人體臨床二期實驗，成為全球首例。

李冬陽說，永生公司在過去20年已提供超過2,200單位臍帶血細胞進行移植治療，未來更將延伸至癌症免疫治療開發，以臍帶血細胞為核心，積極擴展更多細胞治療應用。

中科管理局強調，110年台灣生醫產業與數位醫療營業額逾7,000億元，其中精準醫療已是世界醫療潮流，透過全方位基因檢測、智慧化分析，再搭配後端精準醫療用藥的合作，治療精準度大幅提升，讓病人可獲得最適切之治療。

為強化生醫產業的競爭力，盼透過跨領域合作，從精準預防、診斷、治療及照護等趨勢佈局，打造屬於台灣的精準健康品牌。