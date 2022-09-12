台泥旗下全台首座森林系充電站 NHOA.TCC至善站啟用

台泥儲能旗下的充電品牌NHOA.TCC明(13)日啟用全台首座「森林系」充電站–台北至善站，設有二樓超大觀景台，由於座落在北市知名八千坪生態至善公園，充電時不僅能登上觀景台欣賞一片綠意，遠眺陽明山，晚上還可以無遮蔽觀星，讓車主等待充電時也身心療癒，體現NHOA.TCC「人車一起充電」的品牌訴求。

NHOA.TCC至善站設有「超強轉接頭──CCS1轉TPC」。至善站開幕前10天(9/13~9/22)，推出連三項活動：一、充電優惠每度9.2元，充電滿15度，可抽100元充電金的優惠；二、號召TPC車主到至善站體驗「超強轉接頭」，使用CCS1轉TPC轉接頭成功充電的車主，至Plugshare拍照打卡報到，就有機會抽中「五星級君品酒店雙人早餐券」。三、開幕首個週末(9/17、9/18)凡到至善站充電，可獲得100%使用花東新鮮水果、手作無添加「春一枝」冰棒，不僅吃進的是對身體健康的祝福，也等於送給東部在地小農的一份希望。

訴求人車一起充電的NHOA.TCC，不標榜超高功率，而是希望與環保先驅的電動車主們一起共享低碳永續的生活新價值，在補電同時也能共同思考，在台灣長期缺電的狀況下，或許我們該從「效率追求」走向「效率使用」，該慢時就慢，慢下來，我們不再匆忙，會看到更多沿路的風景；減少不必要的浪費，讓能源不至於匱乏。

NHOA.TCC至善站結合太陽能以及儲能，低碳且能穩定電網；站內使用飛宏科技DC快充樁，2座樁四格車位，充電規格為CCS1/CCS2，現場備有CCS1轉TPC轉接頭。NHOA.TCC一向重視車主使用體驗，在充電服務上不斷推陳出新，目前為市場上最接近Plug&Charge「隨插即充」充電流程設計。

車主只要在充電前加入LINE充電會員，可以在30分鐘前透過LINE預約充電服務，抵達充電站後，停車格上方車辨螢幕會顯示已預約之車牌號碼，這時結合語音輔助提醒，配合自動降下的地鎖，能讓車主迅速停妥。車主停好車，在車上打開LINE點選啟動充電，下車插槍即可開始充電。不怕油車佔位，也不用擔心到充電站時沒位置。針對電動車主最不想碰到的「充電完卻久佔車位」，NHOA.TCC也將於10/13正式實施佔用費機制，維護每位電動車主的充電權益。