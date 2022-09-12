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「大同莊園3」開工 董座王光祥：工料漲房價下修不可能

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大同集團董事長王光祥。記者朱曼寧／攝影
大同集團董事長王光祥。記者朱曼寧／攝影

大同集團．尚志資產開發位於土城的指標建案「大同莊園3」，今（12）日由大同集團董事長王光祥領軍舉行開工典禮，王光祥表示，原物料價格飛漲、人工短缺的情況下，尚志資產開發仍積極推動每一階段的工程目標，加上近期政府也調升基本工資，在種種成本大漲下，今年房價下修不可能。

今年房市受到疫情、升息、打房等挑戰，其中內政部將加速《平均地權條例》修法，對此，王光祥指出，政府的《平均地權條例》是合理，只是現階段成本漲的太兇，像三、四年前，鋼骨一公噸約5萬元，現在鋼骨都要9萬元以上，等於漲了快一倍，這些讓大家都很錯愕，所以說房地產怎麼可能降的下來，發包都比之前估的成本貴很多。

「大同莊園3」總銷147億元，在今年首季推出預計完工日為2027年，開價為單價55-68萬元，成交價落在每坪60萬元左右，目前已售近六成，截至2022年第1季，實價揭露金額達51.6億元，是今年首季極少數銷售超過50億元的熱銷大案

另外，大同總銷逾200億元的「中和萬大線連城錦和站聯開案」也已經動工，加上大同莊園二、三期以及復興南路都更案，目前大同共計四大案。

王光祥指出，關於資產部分一直都用平常心看待，目前大同積極衝刺綠能事業，包括興建太陽能廠等，這也會是目前大同最重要的新事業。

「大同莊園3」開工典禮。記者朱曼寧／攝影
「大同莊園3」開工典禮。記者朱曼寧／攝影
大同集團董事長王光祥今（12）日舉行「大同莊園3」開工典禮。記者朱曼寧／攝影
大同集團董事長王光祥今（12）日舉行「大同莊園3」開工典禮。記者朱曼寧／攝影

大同 太陽能 疫情

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