桃園市這「里」最有錢 原來住戶都是這類人
許多人認為桃園市有錢人密度最高的應是桃園藝文特區，不過根據財政部公布的109年度全台綜稅所得最資料，全桃園最富有的里前五名，由龜山區長庚里以綜合所得總額平均數134.1萬元，拿下所得最高的最富里頭銜。
第二名為位於中壢區海華SOGO商圈的金華里，與第一名僅差距3000元，以133.8萬元位居亞軍；第三名在龍潭區 三和里，綜所額平均數132.4萬元；第四、五名則為「桃園區明德里」與「蘆竹區吉祥里」，所得分別為129.5萬元與129.4萬元。
台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，根據資料，桃園市最富有的長庚里現有2,866戶、6,059人，主要社區為長庚醫護社區，有「醫生里」之稱，社區屬台塑集團所有，由於醫護人員平均收入高，因此成為桃園市最富有的里。
第二名的金華里位在海華商圈，台灣房屋海華直營店店長黃啟東表示，海華SOGO商圈，因為有SOGO百貨、威尼斯影城進駐，成為南桃園高消費族群的最愛，更是中壢區重量級的指標商圈，吸引企業主與醫師教師等人進駐，是中壢區金華里高所得的主因。
龍潭渴望園區面積總計172公頃，園區內規劃有高品質住宅區、高科技工業區、廠辦大樓、研發辦公大樓、休閒活動會館及萬坪公園等，是一個結合生活、生產、生態的多功能園區，位於桃園最富里第三名之龍潭區三和里就在其中。
江怡慧表示，龍潭渴望園區更以美式生活氛圍著名，堪稱台灣最似加州的地區，有宜人的氣候、更有公園綠地包覆的自然環境，亦是吸引各大建商進駐，企業主、國際人才、頂尖人士與高所得者青睞的區域，形成龍潭區豪宅聚落，因而使得三和里成為桃園第三富之里。
江怡慧表示，五大富有里，皆位於該區的豪宅聚落，黃金地段、環境佳的區域，差別只在於住宅形式、風格不同。長庚新村有企業特色，海華商圈與藝文生活圈則是商業氣息、交通便捷；渴望園區具有美式風情生活氛圍；南崁吉林路商圈則偏向純住宅生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言