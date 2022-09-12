租屋族住哪裡最幸福？這裡只要台北一半價
全國房租屢創新高，為解經濟弱勢租屋困境，政府力推社會住宅包租代管政策，依據實價資料，六都社會住宅包租代管平均租金單價，比一般住宅平均單坪租金大多便宜1成以上。
其中，北市社宅包租代管平均租金低於一般住宅22%，每坪約1,069元，平均每坪比一般住宅少309元，便宜最多。
大家房屋企研室副理郎美囡表示，社宅包租代管的租金通常設有上限，不得高於市價8~9折，台北市房價高，房租也高，包租代管設有總租金上限上限3萬1,200元，拉開與相當坪數的一般住宅租金的差距。不過台北市整體租金水平仍大幅高於其他五都。
綜觀六都一般住宅及社宅包租代管的平均租金，台北市無論是一般住宅還是包租代管的平均每坪租金皆破千元，一般住宅每坪1,378元、包租代管1,069元，兩者都是桃園市及台南市的二倍價。
其中桃園市一般住宅租金每坪539元、社宅包租代管每坪約486元，六都最便宜。台南市一般住宅每坪租金605元、社宅包租代管每坪533元，桃園市租金單價六都最低，由於一般住宅價格不高，與社宅包租代管的租金差距也最小。
郎美囡分析，台北市房價高，相對租金也高，包租代管雖然平均租金破千元，但跟一般住宅相比平均已有8折價。
桃園市及台南市近幾年房價雖有明顯上漲，不過早期入手的中古屋多在低價，屋主轉租的租金較為親民，且這兩都房市話題多，桃園有航空城，台南有科技園區，價格低於周邊都會區、房市交易熱度高，因此以買代租者不在少數。
住商不動產企研室經理徐佳馨指出，行政院今年7月1日開辦300億擴大租金補貼專案，由租屋人自行申請，通過者該屋之房東自動成為公益出租人，享有租金所得免稅額每月1.5萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠，延長申請期限至10月底，租屋族可把握機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言