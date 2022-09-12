「大同莊園3」今動工 實價揭露金額逾50億元

大同集團‧尚志資產開發位於土城的指標建案「大同莊園3」，今(12)日由董事長王光祥領軍舉行開工典禮，以期興建工程圓滿順利；據實價資料揭露，位於板南線海山站的「大同莊園3」，截至2022年第1季，實價揭露金額達51.6億元。

在原物料價格飛漲、人工短缺的情況下，尚志資產開發「大同莊園3」找來瑞助營造攜手合作，全案預計2025年完工。

總銷150億元的「大同莊園3」在首季推出、目標第3季動工，獲利認列將在2025年，還有總銷約200億元「中和萬大線連城錦和站聯開案」也已動工，預計2025年完工貢獻收益。