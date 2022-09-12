快訊

消除全身倦怠、安定心神助眠 中醫教按6穴道：每天只要10分鐘

台中3騎士路邊停車「幫輪椅男穿雨衣」 千人大讚：該肉搜表揚

打敗三星、豐田員工 台灣科大生勇奪國際技能競賽模型創作金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「大同莊園3」今動工 實價揭露金額逾50億元

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
大同集團‧尚志資產開發位於土城的指標建案「大同莊園3」，今(12)日由董事長王光祥領軍舉行開工典禮。陳美玲/攝影
大同集團‧尚志資產開發位於土城的指標建案「大同莊園3」，今(12)日由董事長王光祥領軍舉行開工典禮。陳美玲/攝影

大同集團‧尚志資產開發位於土城的指標建案「大同莊園3」，今(12)日由董事長王光祥領軍舉行開工典禮，以期興建工程圓滿順利；據實價資料揭露，位於板南線海山站的「大同莊園3」，截至2022年第1季，實價揭露金額達51.6億元。

原物料價格飛漲、人工短缺的情況下，尚志資產開發「大同莊園3」找來瑞助營造攜手合作，全案預計2025年完工。

總銷150億元的「大同莊園3」在首季推出、目標第3季動工，獲利認列將在2025年，還有總銷約200億元「中和萬大線連城錦和站聯開案」也已動工，預計2025年完工貢獻收益。

王光祥指出，大同明年將有總銷26億元的「大同莊園2」完工交屋，他強調，在「大同莊園」二、三期，以及復興南路都更案等三大案活化後，再加上中和聯開案，四大案不僅將讓大同順利解決目前債務，也將讓大同展現脫胎換骨之姿。

大同集團‧尚志資產開發位於土城的指標建案「大同莊園3」找來瑞助營造攜手合作，全案預計2025年完工。大同集團提供
大同集團‧尚志資產開發位於土城的指標建案「大同莊園3」找來瑞助營造攜手合作，全案預計2025年完工。大同集團提供

大同 都更 原物料

延伸閱讀

暖場2022中和土地公文化祭 安邦公園創意燈飾開展

新北中和晚間停電！居民熱議「沒用愛嗎？」 台電：設備故障搶修中

誰來接棒？大同下午將召開新任總經理記者會

連5季賺錢、卻耗損5任總座 換上「最熟悉大同」的王金來能做多久？「他承諾會做到滿」

相關新聞

租屋族住哪裡最幸福？這裡只要台北一半價

全國房租屢創新高，為解經濟弱勢租屋困境，政府力推社會住宅包租代管政策，依據實價資料，六都社會住宅包租代管平均租金單價，比...

桃園市這「里」最有錢 原來住戶都是這類人

許多人認為桃園市有錢人密度最高的應是桃園藝文特區，不過根據財政部公布的109年度全台綜稅所得最資料，全桃園最富有的里前五...

「大同莊園3」開工 董座王光祥：工料漲房價下修不可能

大同集團．尚志資產開發位於土城的指標建案「大同莊園3」，今（12）日由大同集團董事長王光祥領軍舉行開工典禮，王光祥表示，...

「大同莊園3」今動工 實價揭露金額逾50億元

大同集團‧尚志資產開發位於土城的指標建案「大同莊園3」，今(12)日由董事長王光祥領軍舉行開工典禮，以期興建工程圓滿順利...

科技論壇10月5日登場…唐鳳：虛實融合 形成新視界

元宇宙（Metaverse）成為市場當紅話題，數位發展部部長唐鳳認為，元宇宙的內涵意味在不遠的未來，不同虛擬世界之間的數...

京華城改建千億元大商辦

全台最大商辦登場，威京總部集團主席沈慶京首度揭露，京華城改建後的商辦園區「京華廣場」，預計興建四棟大樓，規格為地上19層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。