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「大同莊園3」今動工 實價揭露金額逾50億元
大同集團‧尚志資產開發位於土城的指標建案「大同莊園3」，今(12)日由董事長王光祥領軍舉行開工典禮，以期興建工程圓滿順利；據實價資料揭露，位於板南線海山站的「大同莊園3」，截至2022年第1季，實價揭露金額達51.6億元。
在原物料價格飛漲、人工短缺的情況下，尚志資產開發「大同莊園3」找來瑞助營造攜手合作，全案預計2025年完工。
總銷150億元的「大同莊園3」在首季推出、目標第3季動工，獲利認列將在2025年，還有總銷約200億元「中和萬大線連城錦和站聯開案」也已動工，預計2025年完工貢獻收益。
王光祥指出，大同明年將有總銷26億元的「大同莊園2」完工交屋，他強調，在「大同莊園」二、三期，以及復興南路都更案等三大案活化後，再加上中和聯開案，四大案不僅將讓大同順利解決目前債務，也將讓大同展現脫胎換骨之姿。
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