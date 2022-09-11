光鼎8月營收2,207萬元 月增11%、年增58% 前八月增47%

光鼎生技（6850）公布8月合併營收2,207萬元，月增11.16%、年增57.96%，累計前八月合併營收1.3億元，年增46.75%。光鼎生技表示，8月與前八月營收再度改寫同期新高，目前訂單能見度已達第4季，公司樂觀看待今年營運表現。

光鼎生技是亞洲核酸產業技術服務及儀器開發商，該公司並表示，已獲首屆「新北企業精典獎」之「潛力企業」獎項，由新北市長侯友宜親自頒發，光鼎生技董事長蔡守冠代表領獎。

光鼎生技表示，由新北市政府經濟發展局舉辦的第一屆「新北企業精典獎」，主要在表彰穩健經濟發展，提升企業價值、強化產業競爭力，落實企業社會責任的新北市企業。光鼎生技以亞洲唯一毛細管電泳技術之台灣原廠，18年來深耕新北，對提振當地經濟與產業發展、創造就業機會及回饋社區不遺餘力，本次能從數百家企業中脫穎而出，贏得「潛力企業」殊榮，代表公司的經營理念及營運實蹟獲得肯定。

光鼎生技成立於2004年，初始以代工製造起家，2009年跨入研發並建創自有品牌，推出Qsep系列生物片段分析儀，為亞洲唯一毛細管電泳技術原廠供應商，目前擁有40個經銷商，行銷全球50餘國。歷經多年努力，公司已在科研市場奠定基礎，未來會持續將產品延伸基因檢測與臨床診斷市場，強化產業鏈供應鏈地位，追求永續成長。