諾貝兒8月營收3.34億元、年增3.46% 前八月年增14.2%

連鎖藥局丁丁連鎖藥妝母公司、諾貝兒（6844）公布8月營收新臺幣3.34億元，年增3.46%，累計今年前八月營收28.93億元，年增14.2%。主因受惠於新冠肺炎疫情再起，適逢接近暑假尾聲，業績來自於消費者對快篩試劑、防疫用品以及營養保健品需求增加所致。

諾貝兒表示，中央流行疫情指揮中心統計，新冠肺炎本土疫情自7月12日以來，相隔49天再度出現單日本土新增確診病例數破3萬例，8月第四週比第三週成長15.5%，幾乎可斷言Omicron BA.5變異株造成疫情再起，同時預估9月中下旬將達高峰，單日新增確診數最多恐達6萬例。

諾貝兒發現，消費者對於疫情轉變已有所警覺，開始添購口罩、快篩試劑等防疫物資因應，也帶動購買各式營養保健食品。疫情指揮中心宣布9月1日起，開放65歲以上民眾可憑健保卡向社區藥局免費領取每人五劑快篩。丁丁連鎖藥妝不僅是領取的特約藥局，也趁勢推出防疫相關商品的折扣促銷來陪伴大家面對疫情。同時，面對9月開學季，家長不免擔心小孩回到校園增添群聚疫情發生的可能，諾貝兒更為此規劃針對兒童的多元保健營養新品，這些都可望增添銷售動能。

諾貝兒董事長張振興表示，在丁丁連鎖藥妝上架的產品都是經過公司嚴選，例如，在檢驗機構SGS官網上的「安心資訊平台」品牌專區，就羅列出丁丁藥局所販售的膠囊、奶粉、粉劑、錠劑、顆粒等128項各式丁丁嚴選商品的產品檢驗資訊，包括熱賣的葡萄糖胺、益生菌…等，提供消費者最直接、安心的檢驗證明，品質安全更有保障。

除了嚴選商品外，拓點也是公司提升營運動能的關鍵，丁丁連鎖藥妝第90家分店、高雄林園店3日也在高雄市林園區東林西路開幕。張振興表示，丁丁對於展店向來以評估可獲得長期穩健營收為考量，隨著穩定的展店計畫，有信心帶動營收獲利的亮眼表現。