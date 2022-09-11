普生8月營收2,757萬元、年減三成 但對第3季仍審慎樂觀

普生（4117）公告8合併營收2,757萬元，較上個月減少30.65％；累計今年1至8月合併營收為2.9億元，較去年同期的4.5億元減少34.63％，主因8月疫情相較去年趨緩，致相關檢測產品訂單銷售較減少所致；不過公司對於第3季營運仍持審慎樂觀看法。

普生表示，由於台灣地區8月疫情相較去年趨緩，使旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、以及核酸萃取劑等產品訂單銷售較去年同期減少。惟集團憑著近40年來在肝病毒、肝纖維化與肝癌等相關檢測業務累積豐富經驗，挹注旗下客戶已開始採購新冠肺炎疫情前的常規試劑，帶動肝炎試劑產品銷售表現較去年同期提升，同時亦持續投入新適應症檢測試劑產品研發，有助於集團未來整體營運保持穩定成長動能。

普生指出，憑藉集團透過設計、開發、製造生產、填充和包裝、以及註冊等一條龍服務能力，依照客戶不同需求提供客製化試劑服務方案，並協助申請TFDA / CE Mark認證，推升旗下CDMO(委託開發及生產)業務發展動能，此外，集團亦持續精進檢測類產品之研發技術能力、高良率量產、產品檢測精準度等面向，同時積極布局全球經銷商銷售通路，有效擴大銷售市場版圖、以及品牌知名度，有望持續堆疊未來整體營運表現向上。

展望2022年第3季，普生維持審慎樂觀看法。觀察國外隨著與疫情共存政策實施已久，對於新冠肺炎相關檢測產品仍有一定需求，普生積極完成旗下家用版唾液抗原快篩檢測試劑產品臨床實驗，有望挹注集團新一波銷售表現，另一方面，普生於精準醫療檢測領域亦擁有高度自行研發技術及量產利基，包括應用傳染性疾病、肝纖維化、生育、腫瘤標誌物、甲狀腺、心肌標記、循環腫瘤細胞、以及新冠肺炎等多元適應症檢測範疇，隨著民眾精準檢測意識提升，有助於創造其他相關檢測需求，目前旗下肝炎試劑產品接單表現亦逐步提升，皆有助於創造旗下精準檢測業務穩健動能。