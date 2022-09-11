加入台灣農創 清水農會總幹事顏秋月開創農業新境界

擁有里長、鎮長、區長豐富資歷的台中市清水區農會總幹事顏秋月，短短數年內讓這間百年老店煥然一新，並在一年多前加入台灣農業興創公司成為股東。顏秋月表示，希望借重台灣農創的開發潛能，讓在地農業更切合現代需求，維護台灣農業永續發展，共同開創農業發展新境界。

顏秋月是清水土生土長的農家子女，很少人知道她在小學畢業後曾中輟3年，待在家裡幫忙種韭菜。3年後才上國中補校、高職夜校，白天照舊到田裡工作，拿到高職文憑後順利找到會計事務所的工作。

顏秋月表示，她的人生中每10年都是轉捩點，23歲結婚，33歲當選里長，43歲當選鎮長，53歲接任農會總幹事。顏秋月有著傳統農家子女任勞任怨的堅毅精神，更有現代職場女強人的執行力；參與公共事務20餘年累積的能量，在接任總幹事短短幾年內，就讓這間百年老店亮起來。

顏秋月說，社會多元發展，必須跳脫過去保守經營的型態，才能凸顯優勢。擔任鎮長時爭取經費開闢農會倉庫前50米三順路，擔任區長時期爭取打通三順路平交道，周邊交通環節全打通，「當時爭取這些建設，從未想到有天會到農會服務，這就是人生的際遇，冥冥中自有安排！」

在信用部成長部分，顏秋月不敢居功，在她到任前績效就很不錯，存放比達40%，上限是80%，她設下75%的目標，兩年內就達標。存款增加了25%，放款金額成長更達100%，從20多億增加到50億元，「清水小鎮上不到1公里有11家銀行，競爭非常激烈，同仁這麼用心，大家團結一致，才會有這麼好的成績。」

顏秋月相當鼓勵青農返鄉，清水目前有近40位青農，平均學歷至少都有大學，其中青農班長胡志宏是建築碩士，2017年獲選全國百大青農，創辦「囍朵農創」生產的紫玉米外銷到香港，是最佳成功範例。

全國農會日前辦理「關鍵報告-全國農業創新菁英選拔大賽」，胡志宏代表台中市以「農來找樂子」為主題，分享創新經營管理故事，透過品牌故事串聯產品形象與價值定位，提升產值也帶動地方發展，勇奪季軍。

清水農會過去有很多閒置空間，例如農會大樓四樓的「韭菜文化館」閒置許久，經過顏秋月向農委會、市府等單位爭取經費，加上自籌款，2020年重新落成啟用，目前是推廣教育中心。

全新設施包括介紹清水的歷史沿革、吃喝玩樂觀光景點介紹，尤其是介紹清水農特產品，極具教育意義，經常有老師帶學生來此校外教學，認識清水在地的文化歷史及農產品。