南亞科技榮獲首屆新北企業精典獎及女傑獎

南亞科技（2408）8日榮獲由新北市政府經濟發展局主辦的首屆「新北企業精典獎」，獲頒「精典非凡企業獎」、「創新研發獎」、「投資貢獻獎」三項大獎，同時獲得「新北企業女傑獎」個人暨企業類別等多項殊榮，肯定公司長期深耕新北與在地互惠共榮，以及建立多元平權友善職場的努力。

董事長吳嘉昭表示，非常感謝新北企業精典獎給予南亞科技的肯定。新北是台灣最重要的產業經濟中心，近年來，隨地方基礎建設及交通網絡完善便捷，加上優秀人才匯集和高度資源整合，是投資的好環境。60年前，台塑企業創辦人就選定泰山、樹林地區蓋廠辦學，長期深耕投資新北，南亞塑膠樹林廠、南亞電路板樹林廠、南亞科技總部及先進12吋晶圓廠與明志科技大學等皆座落於新北市。南亞科技持續投入10奈米級DRAM自主技術的研發，並進行3,600億元先進晶圓廠的投資興建計畫，期許帶動新北及台灣產業發展與升級、活絡地方經濟、善盡企業社會責任，與新北市政府共同打造安居樂業的永續宜居城市。

執行副總經理蘇林慶表示，DRAM是所有電子產品智慧化的關鍵元件，是半導體產業極為重要的一環，廣泛應用在智慧手機、個人電腦、伺服器、雲端數據中心等各個領域，隨著 AI、大數據、5G、自駕車及物聯網的需求增加，將持續帶動DRAM應用的多元化以及增加DRAM使用量。

南亞科技以「創新」為基石，透過蓄積豐富的研發經驗及培育優秀的技術團隊，成功轉型邁入創新研發、技術自主的時代，自主研發的DRAM技術10奈米級第一代1A技術及產品將於今年年底前量產，第二代1B技術及產品目前已進入試產，同時也展開第三代1C技術以及EUV技術研發工作。南亞科技未來將持續創新研發，培育DRAM關鍵技術人才。

該公司榮獲首屆「新北企業女傑獎」的工業工程處處長王心萍，自1996年加入南亞科技為當年少數的女性工程師，現在為表現傑出的女性主管。