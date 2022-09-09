快訊

梅花颱風預計明天上午轉中颱 最快周日發布海警

圖／活在聚光燈下的帝國人生！回顧英國女王「一生重要的10個事件」

沛波8月營收5.5億元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

沛波鋼鐵（6248）8月自結營收5.5億元，較去年同期成長93.03%；累計前八月自結營收為41.22億元，較去年同期成長63.07%。

沛波總經理楊韻蒔表示，受惠8月出貨順暢、彰濱擴產效應及增加鋼品買賣銷售業績入帳等因素，帶動沛波8月營收較去年同期大幅成長九成，加上目前營建業對鋼筋需求強勁，激勵沛波營收維持高檔水準，寫下歷史同期新高紀錄。

沛波表示，據591新建案統計，房市下半年重頭戲928檔期全台飆出8,080.8億元驚天巨量，年增41.2%，創下自2017年統計以來新高紀錄，除房價續漲帶動總銷金額遽增，也因疫情緩和大舉出籠。

根據內政部統計顯示，危老重建已邁入新的里程碑，開工件數突破1,000件，申請件數也超過3,000件，而受惠新建案及危老重建榮景，鋼筋等建築材料需求持續暢旺，沛波對今年業續展望持樂觀看法。

營收 建案

延伸閱讀

久陽8月營收4.15億元年增46％ 今年業績將登峰

榮剛8月營收11.08億元年增30.5% 航太、油氣接單助攻

新光金 8月獲利增逾八成

成衣廠迎旺季 營收衝高

相關新聞

貨櫃海運景氣面臨硬著陸

新冠肺炎疫情激升需求，讓全球貨櫃海運業三年內賺的錢幾乎是過去60年獲利的總和，但從近期運價看，貨櫃景氣恐將「硬著陸」。

宜蘭鄉間布廠收服波音、空巴 門外漢父子14年變全球唯二

依山傍水的宜蘭冬山鄉，坐落於一片農地裡的龍德工業區內，竟然藏著全球唯二的飛機逃生滑梯布料供應商。

研華董座、馬雲都以他為師！稻盛和夫為何是躺平主義剋星

「敬天愛人」——不只是精密陶瓷大廠京瓷（Kyocera）的社訓，更是日本企業家稻盛和夫一生奉行的經營哲學。

中工發重訊 陳瑞隆辭董座

中工昨（8）日晚間發布重大訊息，董事長陳瑞隆請辭，他兼任的執行長職務也一併辭去，辭職令將於9月16日中午12時起生效，新...

政經私房話／薛香川分享買彩券三招

新一輪的公益彩券發行機構再度由台灣彩券公司連莊，薛香川接任台彩董事長也已超過十三年。每次被問到如何中頭獎，他總說雖沒明牌...

包租公的憂鬱 學區黃金屋一場「空」 新房客在哪裡？

大學周邊生活圈租屋市場原本是收租保證，造就不少包租公、包租婆。但少子化海嘯來襲，學校招生缺額大增，部分私立大學甚至面臨停招危機，學生套、雅房供過於求，出租甚至陷入斷崖式崩跌，原本穩賺的黃金屋逐漸閒置，不得不轉租一般民眾，甚至轉型成移工宿舍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。