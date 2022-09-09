沛波8月營收5.5億元 創歷史同期新高
沛波鋼鐵（6248）8月自結營收5.5億元，較去年同期成長93.03%；累計前八月自結營收為41.22億元，較去年同期成長63.07%。
沛波總經理楊韻蒔表示，受惠8月出貨順暢、彰濱擴產效應及增加鋼品買賣銷售業績入帳等因素，帶動沛波8月營收較去年同期大幅成長九成，加上目前營建業對鋼筋需求強勁，激勵沛波營收維持高檔水準，寫下歷史同期新高紀錄。
沛波表示，據591新建案統計，房市下半年重頭戲928檔期全台飆出8,080.8億元驚天巨量，年增41.2%，創下自2017年統計以來新高紀錄，除房價續漲帶動總銷金額遽增，也因疫情緩和大舉出籠。
根據內政部統計顯示，危老重建已邁入新的里程碑，開工件數突破1,000件，申請件數也超過3,000件，而受惠新建案及危老重建榮景，鋼筋等建築材料需求持續暢旺，沛波對今年業續展望持樂觀看法。
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