中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會 24日在溪州公園登場

「2022中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會」將於9月24日至10月2日在溪州公園登場，包括彰化縣長王惠美等中台灣五縣市首長及代表，今(8)日在彰化縣政府揭幕博覽會舉辦時間，熱情邀請全國民眾來彰化看展，強調好吃、好玩都在這，入園填問卷還能抽大獎。

今天的宣傳暨揭幕活動，由彰化縣長王惠美與苗栗副縣長鄧桂菊、南投縣政府秘書長洪瑞智、雲林縣農業處長魏勝德及台中市農業局主任秘書陳柏宏等人共同主持。

王惠美指出，非常榮幸今年由彰化縣主辦「中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會」，讓全國鄉親一起來瞭解中部地區優質的農業，品嚐最鮮甜的農產，感受與時俱進的農耕科技。

今年活動從9月24日至10月2日共計9天，以溪州公園整個園區規劃七大展區，首先是由彰化、台中、南投、苗栗及雲林共同展出的中台灣五縣市農產館，除有農業體驗之外，還有網美打卡區，來參加活動，可以一次把五縣市最優質的東西一併看清楚。

除此之外，還規劃「盆栽雅石展」，由中華盆栽藝術全國總會及中華雅石藝術總會，彙集全台得獎的盆栽作品，總價值上億元的盆栽與雅石的展覽。

明道大學、工研院及彰化縣優質農場也共同呈現「智慧及循環農業展」，體驗最新科技的農耕，學習既能生產又能保持循環永續的概念。此外，還有「多肉植物及園藝資材展」，以及「食農教育館」、「工商產業展」等，歡迎大家一起來尋寶。

親子遊憩區則有小朋友最喜愛的氣墊遊樂，以及警察、消防、農夫等互動Cosplay，還有街頭藝人、美食區及胖卡區、動物認養及多樣舞台展演節目等。民眾入園填問卷還可參加摸彩活動，把GOGORO電動機車等好禮帶回家。

鄧桂菊指出，因疫情因素延後二年的「中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會」，相信能吸引全國各地民眾前來觀賞。此次苗栗主題是「豐味苗栗」以蜂巢形狀設計展櫃、牆上裝置藝術，歡迎民眾來「豐味苗栗館」品嚐好物。

洪瑞智表示，南投好山好水，農特產種類繁多、品質優良，茶葉與梨子產量更是全國之冠，此次「品味南投館」邀請南投13鄉鎮市的青農展售最棒的農產，可以看到高山茶、日月潭紅茶、鳳梨、香蕉、火龍果、玫瑰果醬等。

魏勝德表示，「雲林良品」必屬精品，這次從勇奪世界第一的古坑咖啡，到外銷新加坡的文旦，並篩選出雲林縣內18個最優質的店家參展，歡迎大家來「雲林良品館」品嚐優質農產。

台中市農業局主任秘書陳柏宏則表示，「尋味台中」以優質的文心蘭及百合作為花卉藝術，為期9天的「中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會」，歡迎大家有空前來走走。

彰化縣農業處說明，中台灣農業博覽會舉辦已行之有年，從一開始的中彰投三縣市，增加至中彰投苗雲五縣市，讓全國民眾都認識到中台灣五縣市擁有眾多優質的農產。

但因彰化實在是太有料，有太多的優質農業想要分享給大家，因此今年除了農特產品展售之外，還特別規劃盆栽雅石展、多肉及園藝資材展、智慧及循環農業展、食農教育館、工商產業展及親子遊憩等共七大展區。就是要遊客買夠、吃夠、玩夠、拍夠、學夠，只要來一趟中台灣農業博覽會，就如同逛了中台灣一圈。

這次五縣市農產館的「彰化優鮮館」，有彰化盛產的葡萄、芭樂、紅龍果；除此之外還有各式花茶精品禮盒、茉莉啤酒、蜂蜜、苦茶油、彰化米、紅殼及綠殼蛋、葡萄啤酒、氣泡酒、紅酒、串番茄、花胡瓜、香菜系列產品、各式手工餅乾、咖啡、羊乳、黑豆等特產。

還有設置「農業學BAR區」，讓孩子們在食農教育遊戲中好玩又好學，以及可以在打卡景點「解憂花台」留下美好的闔家照，用彰化魅力，讓記憶更加甜蜜。