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打造永續共榮生態圈 這企業16年獲「天下永續公民獎」

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
天下永續公民獎信義房屋獲大型企業組第5名，由信義房屋總經理陳麗心(右二)代表出席。圖片來源: 信義房屋
天下永續公民獎信義房屋獲大型企業組第5名，由信義房屋總經理陳麗心(右二)代表出席。圖片來源: 信義房屋

已有16年歷史的「天下永續公民獎」，吸引全台200家以上指標企業參與，為台灣具公信力的ESG獎項之一，能獲獎的企業，更是代表推動台灣邁向低碳淨零、社會共榮共好的重要民間能量；今年大型企業組前5強，分別是玉山金控國泰金控、台灣水泥、緯創資通、信義房屋，其中信義房屋更是連續16年獲獎，9月8日由信義房屋總經理陳麗心代表領獎。

《天下雜誌》舉辦「天下永續公民獎」以公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續四大指標評選，其中，大型企業組為年營收100億以上之本土企業，共有50名入圍。

「天下永續公民獎」大型企業組第１名為玉山金控，近２年除了協助國內危老建築重建評估近200件，疫情以來協助超過5300多家企業取得紓困資金及舊貸寬緩，展現安居樂業影響力。

大型企業組第２名為國泰金控是國內首家承諾投資、融貸皆積極去煤的金融業，2017年開始積極議合包括台塑、中鋼、鴻海、台泥等高碳排企業做出淨零或碳中和承諾，4家企業加總年碳排約8600萬公噸，約佔台灣一年總溫室氣體排放的２成；第3名則由台灣水泥摘下，傳統水泥業雖背負高排放「原罪」包袱，「Daka園區」為工業與城市永續的共生共榮做出重要示範。

而獲得大型企業組第5名的信義房屋，評審們肯定信義房屋自「社區一家」計畫出發，不斷轉型擴大影響力，在疫情下打造「永續共榮生態圈」；而在環境面也勇於承諾與嘗試，持續推動凈零永續綠色服務業，為建築及房地產業做出淨零表率。

信義房屋表示，自2004年啟動的「社區一家」計畫至今已18年，以人為本、以社區為主體，不限議題，協助社區圓夢，投入經費逾4億元，提案遍及全台368個鄉鎮市區，是國內單一企業支持最久、規模最大的社造行動。為了要讓好不容易萌芽的社區意識持續深化與發展，去年信義房屋結合各界資源成立了「台灣地方創生基金會」，協助推動社區營造的個人或團隊人才深化培力、資源媒合與串聯商業機制，讓社區可以生生不息、建立永續的在地經濟商業模式。

近年氣候變遷與疫情衝擊，更讓信義房屋體認到全球一體，任何人都無法置身事外，在環境永續部分，服務業雖不是碳排大戶，對淨零碳排的追求並非來自外在壓力，而是內在驅動，因此信義房屋以身作則積極推動綠色服務與淨零碳排行動，進而影響到客戶、社區、社會；去年率先參與台灣淨零行動聯盟，承諾2030年達成信義房屋淨零排放、2050年全集團淨零排放的永續目標。

天下永續公民獎信義房屋獲大型企業組第五名，信義房屋總經理陳麗心(右)從副總統賴清德手中接過榮耀。圖片來源: 信義房屋
天下永續公民獎信義房屋獲大型企業組第五名，信義房屋總經理陳麗心(右)從副總統賴清德手中接過榮耀。圖片來源: 信義房屋

信義房屋 玉山金控 國泰金控

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