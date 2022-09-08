都更三箭發表成果 三年多核准多元都更案超過600案

新北市政府今（8）日發表「新北都更三箭」成果，過去三年多來核准多元都市更新超過600案、更新績效四倍成長，同時也舉辦辦理「都更進行式及展望」、「防災都更安居城市」二個子題論壇，邀請學界及產業界交流。

新北市長侯友宜致詞，改善市民的居住安全，是他上任以來的重要使命，也是市府團隊發想都更三箭政策的核心價值，三年多來，已有顯著的成效，相信市民也都感受到整個新北市都往更好的方向發展，具備成為國際大城市的條件。

他同時也感謝在更新專業領域的產業界代表、以及台北大學、文化大學等幾所在空間規劃、建築、景觀、不動產經營等學術有成的學校代表，因為有產業界及學術界的專業意見，才讓市府團隊推動更新施政作為在學理基礎上更符合民間需要。

對於論壇中是否有釋出新政策，新北市都更處受訪表示，目前都更三箭政策都已經由1.0版本邁向2.0版本，未來也會集中以公辦都更發展為重點，如永和大陳社區六單元都會接續推動；新北都更中心也會持續協助民辦都更案自力更新，如現階段就在協助板橋油庫口案成立更新會。

整場論壇二個子題的討論過程，不管是與談的產業界代表或是學術界的教授，對於市府都更三箭政策多給予正面肯定，並建議市府未來更新政策除了多元更新類型推動，更應重視防災及因應未來極端氣侯議題有更多減緩作為。

城鄉局副局長邱信智及都更處長張壽文在論壇結束後表示，城市的規劃與管理同等重要，都更是必然的趨勢，也是有效的管理手段，維持老舊城區機能不致衰敗，不管是哪個縣市都可能面臨相同問題，數據佐證成長，已實質提升居住安全，且讓人民有感，城鄉局與都更處也會持續努力攜手前行。