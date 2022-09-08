土地供給爆量 台中自辦重劃面積是北市10倍

據地政年報資料顯示，截至去年底止，全國已辦理完成之市地重劃區計1,109區，總面積約1萬8,265公頃，相當於700個大安森林公園，其中公辦重劃面積最大的是高雄市，達3,600公頃，共有124個公辦重劃區，數量輾壓其他都會區，不過自辦重劃面積最大的是台中市，面積足足是台北市的10倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，重劃區幾乎是過去20年房市熱門的開發議題，也與整個都市發展高度相關，例如台中的都市發展軸線，從早年的舊市區，到後來好幾期的重劃區開發，再到好幾單元的開發案等，都市發展軸線都跟著重劃區走；高雄市也是重劃區開發當道，現在重劃期數甚至超過一百期，對於房地產市場來說，重劃區幾乎就是票房保證，從土地開發到投資興建都帶來許多商機。

內政部統計月報顯示，截至去年底全國已辦理完成之市地重劃區計1,109區，總面積約1萬8,265公頃，提供可建築用地面積約1萬1,638公頃，取得道路、溝渠等公共設施用地約6,285公頃，節省政府建設費用約1兆1,318億元。

其中公辦重劃面積最大的是高雄市，共有124個公辦重劃區，面積達3,604公頃，不過自辦重劃面積最大的是台中市，面積為962公頃，足足是台北市的10倍。

綜觀全國，2021年辦理完成市地重劃區計18區，面積約488公頃，節省政府建設費用約500億元。另目前正在辦理者計100區，總面積約1,885公頃，預計提供可建築用地面積約1,185公頃，可取得道路、溝渠等公共設施用地面積約699公頃，節省政府建設費用約1,921億元。

曾敬德指出，每個都市發展都有其背景與脈絡，相較於雙北市以外有許多重劃區的開發模式，台北市就沒有這麼多重劃區可供發展，近年重劃區有奇岩、市北科、內湖五期等，能供開發的重劃區土地少的可憐，只能透過都更與危老等改建措施取得可開發的土地，但這類土地規模都不會太大，因此就興建住宅等建築來說，雙北市以外的重劃區的個案有更大可以揮灑的空間。