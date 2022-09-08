群光參加首屆新北企業精典獎 獲頒最高榮譽精典非凡獎

新北市政府經發局舉辦第一屆「新北企業精典獎」，群光（2385）除了在「世代傳承類組」獲得企業精典獎外，更在所有獲獎企業中，進一步獲頒精典非凡獎，在提升企業競爭力、人才培育、善盡企業社會責任、以及邁向卓越永續發展上榮獲殊榮。

群光成立於1983年，明年即將邁入40年，自1993年將營運總部遷移至新北市，已經將近30年。群光從一個小企業開始，第一年營收僅為108萬元，在全體員工戮力打拼下，2021年度合併營收達成歷史新高1,075億元，39年來營收成長高達100萬倍，因為群光自成立以來，不斷密切觀察產業趨勢以及確立核心競爭力，目前已在NB鍵盤、影像模組以及電源適配器皆取得全球市占率第一，而隨著AIOT智慧聯網趨勢的興起，更大力推動產品多角化發展，推升AI影像產品、電源產品以及網通產品的應用，群光至今已有過半數營收來自於Non-PC領域的貢獻。

群光經營獨到之處即在賦予產品與時俱進的價值，創造新的商機，在將近40年的產業競爭中，順利傳承核心競爭力，讓公司繼續朝著精典的長青企業邁進。

此外，群光響應新北市五年來推動的「性平1/3翻轉行動」，亦參與新北市政府舉辦的首屆「新北企業女傑獎」，並由群光資深副總兼集團財務長林玉玲女士獲得女傑獎榮譽。群光一向堅持打造友善職場環境，讓女性同仁得以安心發揮所長，設立各項軟硬體設施讓職場環境更為友善，例如提供員工優惠住宅、優渥的生育獎勵金、哺乳室的成立、以及順暢的育嬰留職停薪申請等。群光重視人才的培養，希望透過創造更多元開放的友善環境，鼓勵更多女性在職場上發揮影響力。