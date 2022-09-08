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提前布局新南向 觀光局疫後首度率業者國際推廣

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
旅展現場邀請越南朋友品嚐道地台灣珍珠奶茶及鳳梨酥，並體驗台灣獨特氣味。觀光局提供
旅展現場邀請越南朋友品嚐道地台灣珍珠奶茶及鳳梨酥，並體驗台灣獨特氣味。觀光局提供

睽違兩年，交通部觀光局疫後首度率台灣旅遊業者前進越南，此次攜手武陵、福壽山及清境農場、三大國籍航空公司、村卻國際溫泉酒店及主力旅行社等，參加越南年度旅遊盛會-ITE胡志明市國際旅展並辦理台灣觀光推廣交易會，業者們已萬事俱備、蓄勢待發，旅展現場將邀請越南朋友品嚐道地台灣珍珠奶茶及鳳梨酥，並體驗台灣獨特氣味。

本次活動由觀光局國際組黃勢芳組長率團，於9月6日抵達當日即辦理台灣觀光推廣交易會，現場近百位越南旅遊業者與台灣業者，針對預期開放後之台灣旅遊產品進行熱烈洽談，成果豐碩。

越南胡志明市旅展於9月8日至10日舉辦，台灣館以「鐵道遊台灣」為主題，結合機場報到櫃檯、火車車頭等元素，並以台灣桃園國際機場專屬的《國門香》及苗栗卓蘭的各式植物香氛為主要氣味，用五感體驗帶領越南朋友們置身台灣氛圍；展期中邀請越南知名舞團《Hipfest communication》，以舞蹈演繹台灣美食及客家風情，同時安排涓染帆布袋DIY、生肖小提燈DIY、珍珠奶茶體驗、鳳梨酥試吃等有趣活動，歡迎越南的朋友們來到旅展現場，親身感受台灣味。

除了觀光局駐胡志明市辦事處將在現場提供旅遊諮詢外，現場還有退輔會及武陵、福壽山、清境農場、嘉義縣政府、航空公司、旅行社、飯店及伴手禮業者等共22家台灣單位參展，提供最新的台灣旅遊情報資訊。

疫情前台越雙方交流密切，自2012年起台越觀光合作會議至今已辦理8屆，2019年越南來台旅客為40萬5,396人次、台灣旅客赴越南為65萬9,123人次，雙方互訪人次已破百萬，越南亦為東南亞來台第五大市場。雖受疫情影響互訪停滯，但觀光局持續耕耘全台各地觀光圈、醞釀觀光能量、開發全新深度旅遊景點與行程；相信結合疫後永續觀光的趨勢，能以台灣的熱情與溫暖擁抱好久不見的老朋友，帶給越南遊客全新且熟悉的感動。

睽違兩年，交通部觀光局疫後首度率台灣旅遊業者前進越南參加旅展。觀光局提供
睽違兩年，交通部觀光局疫後首度率台灣旅遊業者前進越南參加旅展。觀光局提供

越南 觀光

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