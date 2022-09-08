公路總局提醒 中秋連假要注意省道疏導措施、避開尖峰

中秋節連續假期自9月9日（星期五）起至9月11日（星期日）止，共三天。交通部公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾事先查詢路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路總局預估9月8日下午至9月9日(連續假期第1天)上午將有返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計9月10日下午起至9月11日全日。省道主要幹道部分，預估易壅塞的路段及時段如下：

1. 台9線蘇花路廊：南向9月9日6-16時；北向9月10日16-20時、9月11日9-21時。

2. 台9線南迴公路：往台東9月9日10-12時；往屏東9月11日15-19時。

3. 台1線水底寮至楓港路段：南向9月9日10-12時；北向9月11日15-19時。

4. 台61線鳳鼻至香山路段：南向9月8日17-19時、9月9日9-13時；北向9月10日16-21時、9月11日17-20時。

5. 台61線竹南路段：南向9月9日9-12時；北向9月10日15-21時、9月11日15-21時。

6. 台61線中彰大橋路段：南向9月9日9-14時；北向9月10日16-19時。

為紓解省道車多或壅塞情形，公路總局已規劃於重點路段實施交通疏導措施。台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車(含砂石車)及大客車優先行駛措施(含蘇澳地區分流措施、蘇花改路段開放大客車通行路肩，及崇德路段大客車優先道等)。

台9線南迴公路瓶頸路段則實施車道漸變措施，以維持車流順暢；台61線西濱快速公路針對鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃平交路口封閉措施，並配合高速公路局於9月10~11日封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續行駛台61線北上至香山交流道銜接國道3號。屏鵝公路(台1線、台26線) 部分，種樹百里2.0計畫工區路段已規劃調撥車道、替代路線，水底寮路段並視流量啟動長距離調撥車道。

公路總局為鼓勵搭乘公共運輸，推出多項公共運輸優惠措施供民眾選擇，搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價八五折優惠、持電子票證搭乘49條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

另針對前往東部區域之民眾推出專案優惠：持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票四人同行一人免費，回程可再折抵200元之優惠；及花東地區「在地有腳」租賃優惠(租車優惠及回程最高折抵客運票價200元)等優惠措施，以上兩項專案優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

公路總局積極協調各客運業者調整運能，總計提供2.6萬班次及91萬座位數，各業者陸續於8月18日起開始販售預售票，截至8月31日全線國道客運總計已售出4.3萬張預售票，佔可售張數22.8%，其中西部計4萬張，佔28.2%；東部3,000張，佔6.6%，尚餘許多坐位歡迎民眾多加利用，公路總局將依據銷售狀況請業者機動調整班次，以滿足國人旅運需求。

因應新冠肺炎疫情持續發展，為讓民眾安心搭乘公路客運，公路總局已請業者做好人車安全整備及防疫措施，於場站、候車地點及高頻次接觸設施等重點區域於營運期間落實清潔消毒作業，以維護乘客及工作人員安全；亦請搭乘公路客運民眾務必配合量測體溫、確實配戴口罩並維持適當社交距離，做好自我防護。

以上相關疏運資訊，民眾可至公路總局網站(http://www.thb.gov.tw) 「111年中秋節連續假期疏運」頁面查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊。公路總局提醒民眾於返鄉及出遊前可參考易壅塞路段及時段，預先做好行前規劃，亦可多加利用公共運輸多項優惠，減少交通壅塞同時安全抵達目的地。