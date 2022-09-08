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秋季田野深度旅遊 Booking.com精選全台五大稻浪目的地

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
秋季田野深度旅遊。Booking.com 精選「全台五大稻浪目的地」。Unsplash提供
秋季田野深度旅遊。Booking.com 精選「全台五大稻浪目的地」。Unsplash提供

每逢收割季節，粒粒飽滿的稻穗隨風舞動，呈現金黃而唯美的稻浪景色，在秋日夕陽照耀下尤其動人。為此，全球訂房平台龍頭 Booking.com 精選「全台五大稻浪目的地」，無論是到訪「台東伯朗大道，騎乘單車穿梭於無邊無際的金黃稻田，或是至「花蓮」客城鐵橋，拍攝紅色雙拱鐵的絕佳美景，旅人都可以入秋之際，體驗最在地的稻海風光。

台南｜無米樂社區

「台南」後壁的無米樂社區過去曾因為紀錄片而聲名大噪，美麗的景緻深深烙印在觀眾腦海中。「台南」後壁每年舉辦以農村旅遊為主題的活動，邀請遊客一同體驗金黃稻海與彩繪稻田。台南後壁區與嘉義市區相毗鄰，Booking.com推薦入住位於嘉義市區的「嘉楠風華酒店」，古銅色的格柵結合清水模，搭配原木的內裝設計，方方面面散發低調奢華之感。而頂樓的高空酒吧更可以觀賞270度的環繞夜景，嘉楠風華酒店擁有全台唯一的獨棟親子樂園，另外還貼心的附設寵物旅社，旅人可以與毛小孩一同享受嘉南大米倉之旅。

台東｜伯朗大道

「台東」伯朗大道因拍攝咖啡廣告而聞名，每到收割季節，金色稻穗於伯朗大道旁隨風搖曳，旅人可以騎腳踏車穿過一望無際的稻田。「原來宿 B&B」鄰近池上車站，老闆別具巧思的將老宅改建成貨櫃屋外型，以木質和鐵件交織而成的外觀，搭配磚牆與鎢絲燈，為純樸的池上農村注入一股時尚工業風。民宿提供多間雙人房型，是情人好友的鄉間之旅的不二之選。

「台東」「原來宿 B&B」以木質和鐵件交織而成的設計，搭配磚牆與鎢絲燈營造優雅英倫風。Booking.com提供
「台東」「原來宿 B&B」以木質和鐵件交織而成的設計，搭配磚牆與鎢絲燈營造優雅英倫風。Booking.com提供

花蓮｜新社梯田

全台最大的濱海梯田坐落於「花蓮」新社，旅人可以遙望廣闊的太平洋，同時將稻穗與天空連成一線的美景盡收眼底。漫步於稻田中的木棧步道，更可以在一旁的裝置藝術上，留下到此一遊的深刻紀念。「錦水山海莊民宿」隱身於不遠處的山坡上，民宿墨綠色的外觀彷彿融入群山之中。房內溫馨寬敞，從陽台即可遠眺山海景觀，使旅人得以沉浸於花蓮的青山秀水。

花蓮｜客城鐵橋

說到攝影師的「花蓮」必訪之地，「玉里客城鐵橋」絕對是榜上有名。每到秋收季節，不僅有稻穗結實纍纍的豐收景象，更捕捉紅色拱形鐵橋劃分稻海山脈的奇景。當火車駛過客城鐵橋，則是許多攝影愛好者爭相捕捉的難得畫面。位於玉里火車站不遠處的「山鄰山林青年文旅」，是文青系旅人的最佳選擇。該民宿原為老舊旅社，因參與日系品牌的空間改造企劃，而搖身成為純白極簡的木質旅宿。除了提供接待背包客的木盒獨享房，也有適合一般旅人入住的套房，並規劃許多共享空間，推薦給欲一睹熱門鐵道打卡點的旅客。

「花蓮」「山鄰山林青年文旅」提供接待背包客的木盒獨享房，推薦給欲一睹熱門鐵道打卡點的旅客。Booking.com提供
「花蓮」「山鄰山林青年文旅」提供接待背包客的木盒獨享房，推薦給欲一睹熱門鐵道打卡點的旅客。Booking.com提供

台中｜外埔忘憂谷

位於「台中」的「外埔忘憂谷」擁有一望無際的稻田，景色純淨療癒，成為當地知名景點！除了金黃田園景致外，1-2月前往更有浪漫的波斯菊花海，造訪的旅人一年四季都能欣賞到不同美景！若想造訪「台中」前往「外埔忘憂谷」，Booking.com 推薦入住「台中威汀城市酒店」。該飯店相當典雅大氣，房間內更是寬敞氣派。其中，內建溜滑梯的房型，特別適合闔家出遊。想要飽覽小麥之鄉景色的的旅客，不妨向飯店租借單車來場田園深度旅行。

「台中」「台中威汀城市酒店」房內寬敞氣派，並擺設不少藝術品營造時尚品味。Booking.com提供
「台中」「台中威汀城市酒店」房內寬敞氣派，並擺設不少藝術品營造時尚品味。Booking.com提供

伯朗大道 民宿 台東

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