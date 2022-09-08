中秋台北不無聊 來城博會打卡拿雙重禮

中秋連假台北不無聊，台北城市博覽會邀請大家把握連假期間到花博爭豔館免費觀展，並在展區內打卡拿口罩、頸枕等好禮，期間也有壓軸登場的風味市集、台北植人體驗活動可以走逛。北市府也呼籲大家把握城市尋寶活動最後期限，將萬元禮券帶回家。

城博倒數三天再加碼雙重合照送禮活動。9日至11日只要到「永續發展」展區只要到「永續發展」展區，和「台北與水光雕牆」合照打卡上傳，並設定公開分享，每日前200名即可憑手機社群平台畫面至服務台兌換限量兩用頸枕一份。

「打開台北」展區也加碼，只要完成下列任一項任務合照打卡上傳，並#台北城市博覽會，期間前200名完成任務者，至大會服務台出示打卡畫面，即可獲得城博會限量口罩，前40名還可加碼獲得文創小禮物。

【加碼任務三選一】

任務1:拿起台灣民報拍出屬於你的新文化風格照。

任務2:走進台北故事，與你最喜歡的台北地圖icon合照，成爲最靚城市代言人。

任務3:哪一棟是你最喜歡的老房子，跟我們一起點亮它，並留下創意合照吧！

9日至11日壓軸登場的「風格餐飲週」，端出台北文化的美食內涵，由新加坡米其林必比登推薦的「松發肉骨茶」，與榮獲美國國家地理雜誌報導，混搭廚神阿義師的「貓空找茶市集」等品牌領軍。其中，護理師與畢業於法國廚神學校(Institut Paul Bocuse)的主廚共同創立的甜點工作室「食壹點甜」為一大新星亮點。全場的餐飲品牌不只堅持給予民眾最真實的美味，並色香俱全，更要滿足你的胃，用味蕾勾勒出台北風味的輪廓。

城博會的【戶外尋寶】活動同樣倒數!只要下載台北通App並登入會員打開【戶外尋寶】活動頁面，並找到城博會精選的23處戶外尋寶指定地點，掃描QRcode集點，集滿3點完成任務，即可獲得萬元禮券抽獎機會。

花博上方的綠屋頂智慧農場也特別搭配戶外尋寶活動提供打卡集點，更配合推出「台北植人養成體驗」活動，透過沉浸式闖關遊戲，帶領民眾了解各項園藝植栽小知識、欣賞綠屋頂花海，民眾更可直接認養盆缽，當個都市植人。