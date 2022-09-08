快訊

名導揭楊丞琳惡行 「對妝髮頤指氣使、耍大牌」：事情太多講不完

U18女籃／全場僅失16分 中華隊大勝印尼65分收2連勝

鄭寶清登記參選桃園市長 民進黨中評會一致通過開除黨籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房市票房保證 高雄榮登公辦重劃王

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

根據內政部地政年報資料顯示，截至去年底止，全國已辦理完成的市地重劃區計1109區，總面積約1萬8265公頃，相當於700個大安森林公園，其中公辦重劃面積最大的是高雄市，達3600公頃，共有124個公辦重劃區，數量輾壓其他都會區，而自辦重劃面積最大的則是台中市，面積為962公頃，足足是台北市的10倍。

信義房屋專案經理曾敬德表示，重劃區是過去20年房市熱門的開發議題，也與都市發展高度相關，例如台中的都市發展軸線，從早年的舊市區，到後來好幾期的重劃區開發，再到好幾單元的開發案等，都市發展軸線都跟著重劃區走；高雄市也是重劃區開發當道，現在重劃期數甚至超過一百期，對於房地產市場來說，重劃區就是票房保證，從土地開發到投資興建都帶來許多商機。

曾敬德指出，每個都市發展都有其背景與脈絡，相較於雙北以外有許多重劃區的開發模式，台北市就沒有這麼多重劃區可供發展，近年重劃區有奇岩、北士科、內湖五期等，能供開發的重劃區土地少的可憐，只能透過都更與危老等改建措施取得可開發的土地，但這類土地規模都不會太大，因此就興建住宅等建築來說，雙北以外的重劃區的個案有更大可以揮灑的空間。

重劃區 大安森林公園

延伸閱讀

百萬年薪族買房也辛苦！10年來房價多250萬、坪數縮4坪

百萬年薪晚10年買房 房價多250萬元、坪數少4坪

房市新南向趨勢夯 買氣「北消南漲」

第二季購屋坪數新低、單價新高 房貸利率9季以來最高

相關新聞

如興賣地案出現轉折 下午3點召開重訊記者會

如興（4414）土地交易案再度出現轉折，證交所表示，如興今(8) 日15時，於證交所3樓記者室（視訊）召開重大訊息記者會...

政大文組男遛小孩遛出的綠電 為何能讓台積電搶買？

今年7月，台積電跟一家名不見經傳的小公司簽訂微型水力發電購售電合約，敲開台灣小水力發電的新局。

彰縣與中友百貨簽署MOU 推動在地流行時尚產業邁向國際

彰化在時尚流行產業供應鏈始終占有一席之地，彰化縣政府為提升在地特色精品產業，邁向時尚精品領域，今（7）日與中部百貨龍頭中...

大溪威斯汀酒店打包出售 背後千億級富豪大老闆想什麼？

千億富豪、超跑玩家黃震智又要出手，將出售旗下笠復投資公司持有多年、生意興隆的「桃園大溪威斯汀酒店」，而且把酒店、高爾夫球場共逾47萬坪的土地，一次打包賣掉。

房市票房保證 高雄榮登公辦重劃王

根據內政部地政年報資料顯示，截至去年底止，全國已辦理完成的市地重劃區計1109區，總面積約1萬8265公頃，相當於700...

台灣大新團隊亮相 今年調高起薪7%徵才千人

台灣大哥大總經理林之晨今天率領新任主管亮相，並分享人才計畫，今年同步調高起薪7%與年度調薪率，每年都將招募千人，朝區域級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。