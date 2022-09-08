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漢來美食8月營收寫今年次高 米其林光環加持衝業績

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導

漢來美食（1268）今（8）日公告8月營收，單月營收為3.47億元，月增13.71%、年增154.54%，單月營收為今年次高；累計前八月營收為22.26億元，年增28.75%，公司表示，主要受惠暑期檔次推升效應。

除了業績持續向上推升外，漢來美食旗下餐廳近期也屢獲肯定，包括福園台菜海鮮餐廳、紅陶上海湯包及漢來名人坊台中店榮登2022米其林指南入選餐廳；巨蛋蔬食、佛館蔬食、福園台菜海鮮餐廳及精緻海鮮火鍋餐廳，4家餐廳取得2022高雄綠色友善餐廳認證，巨蛋蔬食並榮獲綠色卓越獎。

2022年以來面對餐飲市場的激烈競爭、顧客消費行為的改變及大環境各項議題的挑戰，漢來美食也積極調整經營策略。來美食APP上線以來會員人數持續增加中，除以持續發送優惠增加顧客黏著度外，且將擴大串連完整的服務及商品；創意川菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」9月下旬即將在高雄遠東SOGO百貨獨家開賣，滿足顧客在餐飲選擇上求新求變的期待；加上既有餐廳在不同領域獲得的肯定，漢來美食將持續發揮競爭優勢展現營運效能。

此外，今年中秋檔期月餅禮盒熱銷情況更勝以往，除58,000盒廣式月餅完銷外，緊接著也將展開後續節慶檔期活動規劃，隨著政府邊境管制措施有望陸續放寬解鎖，餐飲消費需求將可望重新受惠觀光旅遊帶動，為營業展望增添動能。

漢來美食 營收

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