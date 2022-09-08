台北車站地標 9月8日經典再現鳴笛啟程

台北車站東側展示之LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車，於中秋節前夕整修完成，交通部台鐵局於今(8)日舉辦「LDK58經典再現 鳴笛啟程」揭牌活動，伴隨著LDK58的鳴笛聲，將老火車的昔日風華，重現在大眾面前。

LDK58是1923年日本車輛製造，運用於花東線窄軌之蒸氣機車，為早期活躍於花東線的主力蒸汽機車。1982年東線軌距拓寬完工後，LDK50型便全數報廢，1999年台鐵局台北機廠將LDK58整修。

另LDR2201因1956年，花管處為發展交通營運之需，特別委託台北機廠仿照日本國鐵(JNR)湘南車型打造車身，運回花蓮機廠裝配200匹固敏式柴油引擎，供學生上下學通勤為主，故被稱為「學生仔車」，又因車身塗裝為下黃上白，當地人以「黃皮仔車」稱呼。