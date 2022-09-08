瑞士旅行通行證七折促銷 加贈免費歐洲網卡

許多民眾預期最快今年冬季可以回國免隔離，旅行業者也頻頻推出活動測試市場水溫，過往國人偏好前往鄰近亞洲國家旅行，但歐洲近一年來卻成為最受歡迎的目的地，越來越多旅客偏好長程、長天數的旅行模式，且歐洲各國的入境觀光政策皆已鬆綁，多數規定只要完全接種疫苗的台灣旅客入境不只免簽、免 PCR，也免隔離，對旅客來說更是一大福音。

暢遊瑞士必備的「瑞士旅行通行證」Swiss Travel Pass 推出七折促銷，旅行期限最晚可至2023年4月30日，最高現省 132瑞郎，省下的錢可以用來登頂價值不斐但仍廣受國際旅客愛戴的歐洲之巔少女峰 Jungfraujoch，或是用來做飯店升等、吃一頓米其林晚餐，好好犒賞自己。

「瑞士旅行通行證」一張票可以搭乘瑞士全境的火車、巴士、船，還享有馬特洪峰冰川天堂、葛內拉特峰、洛特洪峰等熱門山峰購票優惠，以及冰河列車 Glacier Express、伯連納列車 Bernina Express 等景觀列車優惠訂位費，更可免費搭乘著名的黃金列車 Golden Pass Line。台灣入境隔離政策鬆綁後的旅行可能需要準備更高的旅費，考慮前往瑞士旅行的民眾務必趁著這檔促銷購入票券。

歐洲鐵路台灣總代理飛達旅遊 GobyTrain 在這波促銷中，加碼獨家贈送 5GB 歐洲網卡 （市價680元），限量50名，送完為止。同時推出獨家瑞士套票優惠－瑞士旅行通行證＋少女峰旅行通行證、策馬特群山通行證等登山券，將旅客遊覽瑞士必備的所有交通票券一次打包，一起買更划算。免費 5GB 歐洲網卡及套票內容詳見飛達旅遊官網說明：https://bit.ly/STP30off

利用火車優勢，飛瑞士免轉機、更不用繁瑣檢疫！

台灣旅客前往瑞士目前並無直飛航班，但其實搭乘直飛巴黎的航班，下飛機後直接搭乘法瑞跨國火車 TGV Lyria 進入瑞士，抵達日內瓦只要三小時車程。或是自十月底開始可直飛米蘭，搭乘約一小時火車即可抵達瑞士兩大景觀列車「伯連納景觀列車」和「聖哥達景觀列車」的重要車站盧加諾 Lugano，開始精彩的瑞士之旅。抵達直飛的歐洲目的地後，搭乘歐洲跨國火車旅行，不僅大幅減少飛行時間，又可免除在轉機機場繁瑣、冗長的檢疫程序，是許多旅客不知道的小技巧。

歐鐵票電子化不會用？行程規劃眉角？飛達旅遊視訊諮詢最安心

歐洲各國國鐵自2021年開始，已將票券全面電子化，旅客無論身在哪個城市，或甚至不在台灣的海外旅客，皆可迅速且便利地取得票券。且無論是購買點對點火車票或是包含瑞士旅行通行證在內的火車通行證 Rail Pass，都須透過網頁或是 app 操作使用電子票，歐洲鐵路總代理飛達旅遊 GoByTrain 提供專業的旅遊諮詢顧問服務，讓沒有使用過電子票券的旅客能夠透過詳盡的教學輕鬆上手。

為了讓旅客在購票前更安心，GoByTrain 飛達旅遊於今年開辦了預約制的一對一「行程視訊健檢」，廣受好評。可依據旅客需求提供機票、歐洲火車票、登山券、歐洲在地導覽、旅館挑選等建議，並為旅客順行程、依據歐洲自助旅行的專業知識，提供路線規劃上的實用建議，專業顧問團隊用幾分鐘的時間提供諮詢，就可省下旅客自己做功課好幾天的時間。此外，飛達旅遊也在 @GoByTrain 的 Facebook、Instagram 等社群平台上提供「出國準備清單」供大家使用，以免旅客忽略了因疫情影響而須特別留意的事項。

飛達旅遊推動新玩法：瑞士永續旅行 Swisstainable

歐洲鐵路總代理飛達旅遊負責人 Tracy 說到：「兩年多前，世界發生了變化，對旅行和旅遊業帶來災難性的影響，邊境封鎖、飛機停飛、簽證暫停、企業倒閉。世界上許多運作被困在一個艱困的狀態。今天，當我們尋求重建，我們有機會做得更好，我們認為看待旅行的方式應該開啟改變，旅遊業應該思考如何更加永續經營。我們很高興瑞士旅遊局跟我們有一樣的策略方向，甚至將瑞士的目標設立為『成為全球最永續之旅遊目的地』。」