新竹這區房價到底嗑了什麼？ 2字頭衝7字頭只花兩年

據住展雜誌統計，2021年1月至今年8月、近一年多以來，新竹市新建案平均房價由每坪25.3萬元漲至37.3萬元，漲幅約47％；新竹縣更不遑多讓，同期房價由每坪21.8萬元飆到34.1萬元，漲幅高達約56％。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然近年因台商回流、產業設廠走跡往中南部移動，導致中南部房價激漲，不過在新竹縣市這個王者之前，中南部縣市漲幅只是小菜一碟；尤其竹北高鐵特定區房價，更從2年前每坪二十餘萬一路飆漲，到今年新案成交最高價已來到7字頭，浮誇的漲勢比電影劇本還要離譜。

新竹縣近兩年漲勢驚人，其中漲幅最大的是竹北市，去年1月新建案每坪房價僅約28.7萬元，今年8月暴衝至每坪48.1萬元，漲幅居新竹縣市各行政區之冠。

竹北房市焦點主要在縣一、縣二、縣三、台科大與高鐵特定區等五大重劃區，當中以高鐵特定區房價水位最高，目前每坪估約60萬元至75萬元。

何世昌進一步指出，若把時間拉回到2020年中，當時高鐵特定區新案如「合康學院」、「豐謙Vita」、「竹科滙」等案成交價還僅2字頭。當時不管是嗑了什麼，都沒人會說兩年後成交價會見到7字頭，可如此荒謬乖張的劇情，竟在人們眼皮子底下發生了，恐怕連電影劇本都不敢這麼寫。