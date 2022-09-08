這區房價短短兩年2字頭跳7字頭 專家一句話形容

住展雜誌統計，2021年1月至今年8月、近一年多以來，新竹市新建案平均單價由25.3萬漲至37.3萬元，漲幅約47％；新竹縣不遑多讓，同期房價由21.8萬，飆到34.1萬元，漲幅高達約56％。

住展雜誌研發長何世昌表示，中南部近年因台商回流設廠，房價急漲，不過比起新竹縣市，中南部縣市漲幅只是小菜一碟；尤其是竹北高鐵特定區，短短兩年房價從每坪20餘萬一路飆漲，今年新案成交最高價已來到7字頭，「浮誇的漲勢比電影劇本還要離譜」。

新竹市漲幅從高到低依序為北區、東區、香山，漲幅分別約為49％、41％、32％。雖然北區漲幅最大，但僅是落後跟漲，因為竹市房價領頭羊在東區，尤以關埔重劃區房價水準最高，新建案均價估約60萬元／坪左右，僅花2年時間，關埔房價由2字頭躍至6字頭。

何世昌指出，今年來關埔重劃區房價雖持續上揚，但因線上銷售中建案只有一個，所以市況相對沉寂。由於關埔重劃區開發已趨飽合、素地有限，未來難有大量推案，需等到關埔二期重劃區完成並推案後，可望迎來新一波價量高峰。

相較於竹市，竹縣漲幅更為驚人，其中漲幅最大的是竹北市，去年1月新建案房價每坪約28.7萬元，今年8月暴衝至48.1萬元，擠下東區成為新竹縣市各行政區之冠。

竹北房市焦點主要在縣一、縣二、縣三、台科大與高鐵特定區等五大重劃區，當中以高鐵特定區房價水位最高，目前估約60萬元至75萬元／坪。

何世昌指出，若把時間拉回到2020年中，當時高鐵特定區新案如「合康學院」、「豐謙Vita」、「竹科滙」等案成交價還僅2字頭。當時沒人會說兩年後成交價會見到7字頭，可如此荒謬的劇情，竟在人們眼皮子底下發生了，恐怕連電影劇本都不敢這麼寫。

鄰近竹北五大精華重劃區和關埔重劃區的新埔、芎林、竹東、寶山，因距離高價區較近，受惠於竹科客外溢買盤而產生跟漲效應，近一年多來漲幅從四成至六成多不等，分居竹縣第二至第五名。

近年房價表現最弱勢的為關西鎮，今年8月房價僅約18.5萬元／坪，近一年多來僅上漲1.5萬元／坪，漲幅8.8％敬陪末座。因關西位置較為偏遠，未能接收竹科外益買盤，新案銷售速度不快，較缺乏上漲動能。

何世昌認為，大新竹地區房價驚驚漲，目前仍看不到頂部，核心關鍵由於早年劃設的公辦重劃區多已開發飽合，近十幾年來缺乏大型重劃區提供建地，導致供給量陷入相對低點，但需求卻因美中貿易戰、電子科技業景氣榮景而上升，在供不應求的環境下，終成為房價飆漲的完美溫床。 不過下半年至明年若電子業景氣轉衰，是否會成為房價絆腳石？值得觀察。