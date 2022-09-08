高雄寶雅三多店換房東 興富發擲12億收租兼卡位

最新實價揭露，位於高雄市前鎮區三多三路上一棟3層樓高、屋齡7年、面積約790.95坪的店面，今年5月，以12億元總價成交，據了解，此店面目前由「寶雅高雄三多店」及兩間餐廳合租，目前仍正常營業中，買家則是興富發集團旗下的「興益發建設」。

台灣房屋表示，此筆交易為亞洲新灣區，包含前鎮、苓雅、鹽埕區實價史上最高總價店面交易，此標的佔地約有509.71坪，屬商五用地，如以成交總價換算地價，每坪土地單價達235.4萬元，同時刷新亞灣區最高土地單價記錄。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東陳志遠表示，該店面位處熱鬧三多商圈，面寬大、佔地廣，周邊擁有新光三越、Sogo及大遠百三大百貨，且緊鄰捷運三多商圈站，商業機能高、聚客力佳，加上擁有寶雅這個金雞母當租客，可說是南高雄商業價值相當高的標的之一。

陳志遠表示，建商願擲高價進場，推估應是醉翁之意不在酒，短期可當房東收租養地，未來應仍朝推案規劃發展。

他表示，「獵地王」興富發（2542）集團，近年目光多鎖定南高雄精華商圈，獵地推案積極，特別是位屬核心地段並擁有高容積、具景觀價值的商業標的更受其青睞，亞灣區近年受五大公共建設利多加持，區段商圈房市發展熱絡，建商磨刀霍霍，更拉抬這些優質標的更具身價。

而三多商圈周邊如「京城新世界」、「星玥灣」、「繽海」等預售案，目前平均房價已破3字頭，以此筆交易及興建成本估算，未來推案房價每坪應上看45~50萬元左右。

除了寶雅三多店，今年高雄也有不少大型連鎖品牌店面，以破億元身價出售房東換人當。

據實價揭露，高雄火車站站前商圈，建國二路電腦街上的「燦坤建國數位店」，營運至今已超過十年，今年4月由新北市一間貿易公司，以總價約1.88億元帶租約買下。

該建物屋齡已達60年，依據實價備註建物價款僅約2千多萬元，商四土地價款則達1.67億元，幾乎是買地送屋，如換算土地單價為111.5萬元，為三民區今年次高單價記錄。

另外值得關注的是，此標的原所有權人為南部旅宿龍頭「御宿集團」所有，103年時以「御之宿旅館」公司名義以約1.8億元購入，持有8年僅加價約800萬元退場。

另外，位於苓雅區中正三路上，鄰近捷運信義國小站出口的「Gogoro中正服務中心」店面，建物面積約106.5坪，佔地約71.69坪，屬商五用地，今年7月，由店面隔壁空地的地主，分2筆交易以總價約1.18億元買下，為苓雅區今年最高總價房地交易，如以成交總價換算，土地每坪單價約165萬元，同樣為苓雅區今年最高土地單價。