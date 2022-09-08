這檔生技股跳空漲停重返百元關 Q4營收挑戰歷史新高

軒郁（6703）公告8月營收1.44億元，年增56.93%、月增25.66%，表現亮眼，創下今年以來營收次高表現。軒郁股價反應業績利多，開盤即跳空漲停，並鎖在105元的漲停價位，成為生技股今日強勢指標股。

軒郁表示，8月營收成長動能主要來自第2季推出的新品，超級A醇繃繃系列商品熱賣產生效益，加上實體通路需求回升，帶動營收表現。展望第4季將進入電商旺季，軒郁做為國內第一家美妝品牌電商，業績可望再有一波高峰，法人估，軒郁第4季營收可望衝上歷史新高，全年營收亦可望再締新猷。

軒郁經營「iQueen愛女人購物網」品牌電商平台，銷售動能除了來自台灣市場，跨境電商也逐年增加。軒郁表示，目前電商會員已超過百萬，公司以面膜產品起家，並擁有4個美容保養品牌，包括「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「Dr. May」美博士、「LUDEYA」露蒂雅，且近年跨足保健品市場，擁有4個生技品牌，合計產品品項超過900項，並累計多項專利核心技術與多達百種以上有效且穩定的產品配方，是內部主要競爭優勢。

軒郁也將持續加大投入新商品核心技術的研發，透過先進的生物科技推進，研發出符合現代消費者需求的美容保養品與生技保健食品。公司表示，新成立的新普利未來生技中心，預計投入千萬研發資金進行獨家專利技術研發，以因應高度競爭的保健紅海市場。