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中古屋怎麼挑？專家揭密「這些」超重要

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／永慶房屋提供
示意圖／永慶房屋提供

各地新屋房價驚驚漲，不少民眾選擇地段好且相對便宜的中古電梯、舊公寓及透天厝。永慶房屋表示，買中古屋除了要注意屋況，隱形成本外，房價更是重要。

永慶房屋客法部經理陳繼先表示，影響房屋售價的因素多，即使是同一社區，不同面相景觀、不同裝潢設計、不同樓層與房間格局等條件，都會直接影響單坪價格，因此民眾在看房前，一定要先上實價登錄查詢區域的成交行情，藉此了解周邊類似房屋的交易狀況，再針對房屋條件，如屋齡、屋況、裝潢、附加家具等等，調整出價。

若看見短期內頻繁轉手的物件，就要提高警覺。陳繼先指出，房屋買賣的總價高，消費者多會謹慎考慮後再買入，如果看見不到一年就轉手出售的房屋，很有可能是投機客低買高賣，先以低於行情的價格買入房屋，以簡易的裝潢裝修後再墊高房價後轉售。

另外消費者在看屋時，最好以裝潢較少的「原味屋」為優先，才能見到房屋最真實的樣貌，如壁癌、漏水等問題。

值得注意的是，許多投機客會以低價購入瑕疵屋，再以簡易裝潢掩飾瑕疵，使一般人難以辨認真實屋況，再以「全新裝潢」、「一卡皮箱即可入住」等訴求，誘使買家用高房價入手，讓消費者不只買貴，可能還要再支出房屋的修繕費，解決漏水等屋況瑕疵。

最後，中古屋核貸成數通常會略低於新成屋，銀行為了降低放款風險，房屋鑑價時，會依據屋齡、屋況、地段與貸款人財力等綜合評估，民眾在簽約前最好先向銀行確認可申貸金額，以免在簽約後才發現貸款不足額，白白賠掉違約金。

此外像是仲介服務費、代書費、稅金與家具家電購置費等隱形成本，也是許多民眾在買房時容易忽略的，買方若是對屋況或前屋主的裝潢不滿意，也需要準備額外的裝修預算。因此消費者在購入中古屋前，須精打細算自備款與裝修金是否充裕，別被眼前房價沖昏頭，將其他花費拋之腦後。

陳繼先表示，消費者若擔心自己成為短期炒作的肥羊，可到永慶房屋直營門市索取「誠實房價報告書」，除了提供完整的成交行情外，還有「一年內成交再上市地圖」，讓消費者了解鄰近短期交易狀況，避免消費者以不合理的高價去買房。

房價 漏水 買房

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