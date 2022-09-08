群電榮獲首屆「新北企業精典獎」能源典範企業殊榮

群電（6412）今（8）日榮獲新北市政府頒發首屆「新北企業精典獎-能源典範組」獎項肯定。群光電能長期聚焦智慧節能解決方案，將環境友善、社會責任等要素融入產品設計規劃，其位於新北市三重區的集團營運總部「群光智慧綠能大樓」，採用群光電能設計的「IWA智慧建築整合管理平台」，在節能省碳的同時亦降低建築物營運成本，在永續節能的努力與實績深受肯定。

為帶動新北市產業發展、落實企業社會責任，新北市經發局今年首辦「新北企業精典獎」甄選傑出企業，獎項共分為「新創績優」、「創新研發」、「多元服務」、「投資貢獻」、「能源典範」及「世代傳承」六大類組。其中能源典範類組旨在表彰運用智慧化科技進行能源節約，且善盡社會責任的優良企業。

群電總經理曾國華表示，節能減碳不應該只是口號，群光電能的目標是將ESG融入本業、貫徹綠色研發思維，希望在滿足客戶需求的同時，更幫助客戶節能省碳，讓產品對地球環境的衝擊降低。此次榮獲新北精典獎，是對群光電能在節能永續績效的高度肯定。」

群電以數據分析、AIoT技術為基礎，開發出「IWA智慧建築整合管理平台」，可提供使用者「設備運行高效化」、「環境最適化」及「節能最佳化」等軟硬體解決方案，針對建築設備及環境系統進行智慧控制，並有效降低建築物能耗及營運成本，幫助客戶達到雙贏的智慧管理目標，進而達到永續節能目的。

位於新北市三重區的「群光智慧綠能大樓」為群光集團營運總部，透過群光電能的操刀設計，以IWA平台為核心，將該總部大樓打造成鑽石級智慧綠建築，該大樓2018年曾代表台灣角逐亞洲區智慧建築獎項，並獲得最高等級鉑金獎殊榮。

在採用IWA解決方案之後，該總部大樓能源消耗量相較於未使用前的基礎可節省約50%，相較於2021年一般辦公類的建築，節能成效更高達24.5%，可說是群電IWA管理平台的最佳示範據點。除了商辦大樓，群電更將綠色及智慧概念導入工廠，其蘇州廠區從設計到建造，均選用高效率的節能技術及設備，透過IWA管理平台，蘇州廠每年的溫室氣體排放量，相較於既有的舊廠區可顯著減量三分之一。

群電智慧建築與能源管理的整體解決方案，除了導入集團內「群光智慧綠能大樓」、「群光電能蘇州廠」、「群光電能泰國廠」、「群光之星」、「群光電子泰國廠」外，也向外推展至「台北雙子星大樓」、「廣慈博愛園區」、「內科之心」、「新北市淡海安居」、「高雄清豐安居」等指標性集合住宅及複合式商辦園區，亦積極與知名建築師、建設公司合作多項企業總部、醫院、百貨商場之建築應用，並與知名通路廠商洽談廣泛代理經銷業務。

近年來，世界極端氣候加劇，台灣也不時面對異常高溫、極端暴雨、以及乾旱等衝擊，為了在全球升溫的危機中展開具體行動，群光電能已於2022年8月通過科學基礎目標倡議組織（Science-Based Targets initiative, SBTi）之審核。群光電能承諾，自2020年(基準年)至2030年，將公司製程或設施之直接碳排(範疇一)與外購電力之間接碳排(範疇二)減少56.8%的排放強度，以符合將升溫控制在1.5°C的情境，同時在價值鏈(範疇3)的碳排將較2020年減少44.2%的排放強度，以達到控制升溫低於2°C (well below 2°C)的情境。