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杏一8月營收創同期新高 醫院、社區門市來客雙升

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

杏一（4175）受到醫院的來客回流激勵，以及社區門市新展店效益上升，帶動8月營收來到5.65億元，年增6.84%、月增3.1%，累計前八月營收47.68億元，年增12.55%。公司表示，新冠肺炎疫情雖在台灣又掀起新一波高峰，卻無撼動人民逐漸回歸正常生活的趨勢，隨著醫院人潮逐步回籠，對以醫院型門市為主的杏一產生正面效益。

杏一是國內連鎖醫材通路和藥局中，唯一採醫院診療至居家照護的一條龍服務模式。杏一表示，目前全門市經營均採直營模式，從醫院型門市服務門診、住院病患相關醫療照護周邊需求，延伸至病患返家後由社區型門市持續提供居家照護服務。

雖然過去兩年，醫院型門市受到疫情影響導致來客減少，但社區型門市更加努力奠基，使新展店效益足以彌補醫院型門市業績的流失，迄今醫院門市人流回穩，將可延續醫院和社區門市服務的連動，未來營運動能可期。

從商品銷售面進行觀察，杏一發現，今年上半年防疫商品需求大增，但涉及部分疾病照護商品銷售反而下滑，隨著回診人數增加，才見需求逐步回升。杏一近期也推出「麗德血壓計」舊換新享優惠活動，另，自有品牌「御護」保健食品也推出新商品，包含「御護維他命C」升級版添加「蔓越莓」成份，以及御護明星商品之一「益生菌」，9月再推出給兒童食用的優敏利寶貝益生菌，全力衝刺下半年業績。

疫情 營收

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