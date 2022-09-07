日勝生桃園北區再生水BTO案 擬簽29.3億元聯合授信
日勝生（2547）今（7）日公告旗下綜合持股約七成之寶鼎再生水擬簽下桃園北區再生水BTO計畫工程合約；日勝生指出，該案是北部首座萬噸級再生水廠，第一階段預計2025年完工。
日勝生在六月中與中鼎集團合組的「寶鼎再生水」公司拿下「桃園北區水資源回收中心再生水BTO（興建、移轉、營運）計畫」，目標將該案打造成台灣規模最大的再生水廠，未來該案全期完工後初估每日可成為提供11.2萬噸的「城市水庫」；日勝生持有寶鼎再生水公司股權約七成。
日勝生今公告「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」將與第一商業銀行等行庫簽訂29.3億元的聯合授信合約；另外，該案之輸水管線工程12.156億元將與寶輝營造合作。
日勝生今同步公告旗下子公司晶鼎綠能科技之「彰濱工業區資源化處理中心新建營運移轉計畫案」將與彰化銀行等行庫簽訂43億元的聯合授信合約。
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