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因應飯店都更 華泰王子飯店營業至10月11日

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
台北市飯店因應都更改建再加一件，華泰王子飯店官網公布營業到10月11日。圖截自Google地圖
台北市飯店因應都更改建再加一件，華泰王子飯店官網公布營業到10月11日。圖截自Google地圖

台北市飯店因應都更改建再加一件，華泰王子飯店官網公布營業到10月11日，內容也寫到「感謝您的相伴、期待再相見」，華泰王子飯店自1972年2月10日開募，2022年10月11日暫停營業。

華泰大飯店集團自1972年以華泰大飯店展開事業，歷經了半世紀的風華歲月，我們與貴賓們共同經歷了人生中大小事與每一次相聚的時光，感謝一路上的支持與愛護，帶著不捨的心情，在此通知「華泰王子大飯店」客房最後營業日為2022年10月11日。

華泰飯店集團稍早在官網臉書公布此一訊息，同時也公布後續依集團營運方針，現址將打造為地上22層、地下5層之複合式大樓，提供百間客房、健身房、會議室、多樣餐飲服務，及新一代智能商辦空間，期待屆時能為中山區注入新活力，重塑街廓樣貌。

1972年，華泰大飯店集團在創辦人的帶領下，從自家鐵工廠出發，運用既有資源與技術，配合當時政府的台北市觀光發展策略，用心打造了一座台北市最堅固的建築物。

從一磚一瓦、到「將心比心、用心付出」的服務熱忱，都代表著集團企業文化的根基與初衷。近年來，集團循著台北市的都市發展脈絡開發，一路由西向東延伸至南台灣，以飯店為基石，擴展至餐飲及百貨零售業，期許創造每一個感動的瞬間。

華泰大飯店集團自1972年以華泰王子大飯店展開事業，旗下五大飯店品牌各具獨特個性與品牌風格，在華泰王子大飯店體驗無微不至的服務；從華泰瑞舍感受如家一般的細膩貼心；HOTEL QUOTE Taipei、HOTEL PROVERBS Taipei 展現精品設計酒店的風格美學；而華泰瑞苑墾丁賓館則是沈澱身心靈、享受大自然豐沛能量的最佳秘境。

華泰王子飯店營業至10月11日。圖截自華泰王子飯店官網
華泰王子飯店營業至10月11日。圖截自華泰王子飯店官網

華泰 都更

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