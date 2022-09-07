麥味登攜手金色三麥 聯名首發限量柚子啤酒

中秋烤肉已成為台灣節慶飲食文化的一部分，啤酒更是點綴歡樂氣氛的催化劑。早午餐品牌「麥味登」首度與台灣在地精釀啤酒品牌SUNMAI「金色三麥」聯名合作，推出季節限定的台灣在地「柚子啤酒」，全台首批限量五萬瓶，只於麥味登門市限時預購中。

揚秦國際（2755）麥味登執行長卓靖倫表示，今年以創新思維，攜手金色三麥共同打造柚子啤酒，希望讓所有消費者對於台灣農產與釀酒技藝的結合再次驚豔。事實上，為推廣及支持在地農業，麥味登已連續14年與花蓮在地小農合作，直接採購鶴岡文旦，並透過麥味登門市銷售體系直接將優質的台灣老欉文旦柚送到消費者的手上，達到小農與消費者雙贏的局面。

金色三麥釀酒師詹于慧表示，此次專為麥味登推出的柚子啤酒，是採用花蓮鶴岡的老欉文旦柚做為輔助原料，透過金色三麥的釀造技藝，以拉格酵母低溫發酵的啤酒為基底，熟成的啤酒具有乾淨的風味，在釀造後期加入柚子汁並萃入柚子皮的香氣，成就多層次的風味。啜飲時果香撲鼻，入口時帶有柚子汁的清甜交錯啤酒花的微苦，口感清爽雅致，不論是單獨品嚐或是搭配餐點，各具風情。

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