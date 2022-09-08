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南山小健將計劃 偏鄉孩童被世界看見

撰文／ 華國玉

▲用棒球看見世界「南山小健將計劃」為偏鄉孩童成就舞台。 圖／南山人壽提供
▲用棒球看見世界「南山小健將計劃」為偏鄉孩童成就舞台。 圖／南山人壽提供

睽違12年，台灣再次擠進世界少棒錦標賽前三強，讓全國民眾對少棒運動的熱情又隨之沸騰。台灣有許多偏鄉學校，持續積極為國家培育體育人才。南山人壽看見他們的需求，秉持公益服務的使命，持續將愛心化為實質行動，捐款協助全台偏鄉學校孩童的運動發展與飲食營養。

「南山小健將計劃」愛心捐款新台幣(下同)20萬元，就是為了讓熱愛棒球運動的高雄市桃源國小學童，有機會透過棒球看見美好的世界，而這份善的力量不斷擴散，南部地區也響應公益，加碼捐贈16萬元，競賽結合公益慈善。 2022年8月19日在高雄鳳新壘球場舉辦公益友誼賽，由南區高峰會員組成球隊，與桃源小將們一起同樂。

南山人壽自2020年推出由合作夥伴開發之「BAM活力洋溢APP」。南山人壽結合公益理念，定期發起公益團體挑戰賽，號召民眾「益」起運動，結合「南山小健將計劃」關懷行動，挹注資源協助偏鄉孩童的運動發展與營養。此次挑戰賽共有近1.3萬名用戶參與，捐贈對象是高雄市桃源國小，全力發揮體育長才。

位居玉山南麓的桃源國小，是高雄市唯一全由原住民組成的棒球隊，隊員大多數來自布農族，球員年齡遍及3到6年級之間，這場棒球公益友誼賽，是桃源小將們第一次與成人比賽，這場不同的教育體驗，建立了孩子們的信心，也透過公益運動形式，延續了行善熱潮。

南山人壽連續三年捐贈偏鄉國小的運動發展與營養，累計已捐贈100萬元。南山小健將計劃將持續透過「BAM活力洋溢APP」團體挑戰賽，只要活動總步數目標達標即愛心捐款20萬元，合力用行動幫學童實現夢想，讓孩子的努力在未來被看見。

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