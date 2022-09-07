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日出茶太海外展店傳捷報 攜手總統家族帛琉首店開幕

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
帛琉總統恕惠仁前往Chatime門市祝賀開幕。圖/六角提供
帛琉總統恕惠仁前往Chatime門市祝賀開幕。圖/六角提供

六角（2732）看好全球疫後島嶼旅遊觀光需求與國際推廣力強力提升，「Chatime日出茶太帛琉首店於9月5日正式開幕，為國際環島策略再攻下一城。該店是與帛琉總統家族Surangel & Sons Co.集團合作，進駐位於市區的大型Surangel Supercenter Airai超級市場。開幕首日營業額達新台幣55,000元，總杯數525杯，主要客群以學生年輕群族為主，每月單店營收百萬以上台幣可期，未來規劃將在帛琉第一大城柯羅（Koror）開設二店，搶攻旅遊市場商機。

六角國際王耀輝董事長表示，外貿協會的牽線，在2021年初與帛琉總統家族合作，但因隨後即碰上全球Covid疫情影響，終於在歷經一年多的時間，首店於9月開幕，並創下銷售佳績。「Chatime日出茶太」無論走到世界哪個角落，珍珠奶茶始終是最受歡迎品項，在帛琉開幕日銷售也達到5成占比以上。

全球疫後經濟復甦快速，六角自年初積極展開海外品牌擴張業務已逐漸展現效益，其中「Chatime日出茶太」今年新開發市場以歐洲為主要發展區，包含瑞士、瑞典、芬蘭、愛爾蘭等國家，其他還包括東帝汶、保加利亞、埃及、尼泊爾、伊拉克、民主剛果、沙烏地阿拉伯等新興地區，新拓展市場均達到預期效益。

尤其是六角集團澳洲子公司Chatime Group 8月跨向第150家門市的里程碑，今年新增店數達15家，預計2022年新增店數可望達35家，加上FMCG（快速消費品）產品線已成功上架至澳洲兩大龍頭超市Woolworths以及Coles超市，預期今年澳洲市場將會是六角重返成長軌道最重要的引擎之一。

六角今（7）日也公告8月合併營收為4.06億元，較去年同期成長26.66％，創近20個月以來的單月營收新高。公司表示，在印尼450家、菲律賓160家、歐美、澳洲、與馬來西亞超過百店的經濟規模挹注下，「Chatime日出茶太」全球展店速度持續增強，在前三季已新增超過150家，下半年可保持快速展店動能，力拚全年淨增200家目標；與段純貞海外市場展店目標10家，在營運動能多箭齊發下，全年營運下半年優於上半年可期。

帛琉 澳洲 日出茶太

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