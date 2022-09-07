中研院嘆台灣陷入失落20年 楊金龍：是穩定、成長20年

中央研究院院士王平等人，日前對中央銀行提出建言，並指台灣經濟成長陷入失落20年，央行總裁楊金龍今（7）日專題演講時首度回應，認為此說法「不僅與事實不符，也抹殺了國人與本行努力的成果」，並強調近20多年來，台灣經濟表現優於全球平均值，也高於日韓等國，應是「穩定、成長的20年」。

楊金龍今於工商協進會進行「近20多年來台灣經濟發展與央行扮演角色」專題演講，台灣自1998年迄今，已步入成熟的經濟發展階段，因此導致經濟成長力道小於1981至1997年間；且1998年前後，台灣面臨亞洲金融危機、中國大陸與台灣相繼加入WTO、開放電子廠赴陸投資等，成為台灣經濟表現重要分水嶺。

楊金龍表示，1981至1997年台灣平均經濟成長率達7.8%，內需為驅動成長主力，當時經濟屬於「起飛階段」，政府也積極擴大基礎建設投資與發展技術密集產業，但動民間投資，帶動薪資年增幅達9.1％，有著民間消費成長。

他進一步提到，1998至去年，台灣經濟發展邁入「成熟階段」，經濟成長率自然會趨緩，且因2017年前產業外移，致國內投資動能不足，加上全球經濟陷入長期停滯(secular stagnation)，影響臺灣出口動能；且薪資增幅有限、平均年增僅1.6%、逐漸步入人口老化及少子化，抑制民間消費，平均經濟成長4%，但仍高於全球平均的2.7%。

楊金龍也強調，1998至去年台灣物價相對穩定，經濟表現也優於日韓兩國；過去20多年台灣平均通膨率約1%，南韓較高平均約2.5%，而日本平均僅0.1%，無法擺脫長年通縮問題。 同期間，台灣平均經濟成長率為4%，不只高於全球平均2.7%，同樣高於南韓3.8%及日本0.5%。

他也指出，因台灣近期經濟表現優異，預估今年以美元計價的名目人均GDP可超越韓國，日本則長期停滯。不過，由於美元名目人均GDP易受物價漲幅、匯率變動等因素影響，產生很大波動，難以確切進行跨國購買力比較， 因此若以購買力平價（PPP）計價，台灣人均GDP也高於日韓，顯示台灣實質購買力較高。