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南港350坪商辦交易 軍事背景神秘買家砸2億買下

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
南港示意圖。記者游智文／攝影
南港示意圖。記者游智文／攝影

最新實價揭露，港湖地區有兩筆商辦交易，其中南港區忠孝東路七段的「御璽」，今年6月成交1樓戶，共352.08坪，總價2億元、單價66.4萬元，單價也創下社區新高，經查該筆交易買家，為一家具軍事背景，充滿神秘色彩的軍事代理商，採無貸款方式買進。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，南港「御璽」為商辦大樓，一樓登記用途是一般零售業，其他樓層則為一般事務所，因此一樓擁有店面的使用彈性，單價自然也是社區最高。

該商辦大樓距離捷運南港站僅3分鐘路程，且對面就是開發規模超過兩百億的公辦都更案「南港之心」，加上近年南港擁有東區門戶計畫加持，包括國家生技產業廊帶、流行音樂及文創產業、軟體和會展產業等利多齊聚，使南港未來發展深具潛力，吸引企業卡位佈局。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，由於買家的事業領域具特殊性，經營一般零售業的可能性不大，推測該公司以2億元入手一樓物件，主要是看好南港的後市發展，進行置產投資規劃。

另外，內湖區民權東路六段「力霸湖濱」，7月成交地下1、2樓，總價1.8億元，共1356.1坪。

第一建經研究中心副理張菱育表示，通常銀行在評估商用不動產的貸款條件時，會視申貸人的營收、公司規模以及不動產周邊的行情等，進一步評估貸款成數及利率條件，大部分商辦可貸到7~8成左右，利率則在2%上下；若是一樓帶地下室的商用不動產，銀行會保守評估，貸款成數恐無法貸到7成；但若是位在地下室的商用不動產，有的銀行甚至不放貸。

商辦 零售業

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