電商99購物節登場 博客來首辦 富邦媒暖身慶業績增25%

99購物節倒數逼近，富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，「9.9狂購節」暖身慶帶動銷售年增突破25%，隨著「9.9狂購節」將於9月9日至9月12日正式開打，momo購物網也祭出三大驚喜活動衝人氣。另，統一超（2912）旗下博客來首次舉辦「99購物節」活動，即日起至9月11日，活動主打圖書、電子書獨家商品、百貨特談優惠。

富邦媒表示，99購物節作為電商進入旺季前的前哨戰，買氣具備指標意義，加上剛好在中秋節之前，也帶動節慶買氣。像是送禮自用兩相宜的高級烤肉組及美食禮盒，都是站上熱賣品，如中秋限定的好評熱銷組合「王品嚴選」經典全牛燒烤宴，限量優惠1,599元再送原燒水果醬；職人激推款「湛盧咖啡」經典獨家綜合風味手沖精品濾掛式咖啡2盒組，獨家好咖價1,680元；香檳級氣泡飲「Chido趣多」4.5GV原味氣泡水72入，限時特惠價837元，都有不錯的銷售表現。

momo購物網「9.9狂購節」今年也推出三大不容錯過的驚喜活動，包含「99萬獎金爭奪戰」、「滿額登記免費喝CoCo手搖飲」及「整點搶最高999元momo幣」。並集結伊萊克斯、Coway、石頭科技、王品（2727）、湛盧咖啡、葡萄王（1707）等品牌話題爆品祭出下殺4折起優惠。

博客來也表示，「99購物節」是下半年首波電商大檔，博客來今年是首度舉辦，除了祭出會員日9月7日至9月8日全館結帳滿千再88折，9月9日到9月11日逢中秋連假，限時3天，也特別規劃「99好物專區」，包括熱銷榜電子書與家用品有眾多百元好物任挑選。

東森購物網也表示，「99購物節」加上中秋檔期，帶動近期業績表現。今年因疫情趨緩，民眾逐漸恢復常態生活，送禮需求及中秋烤肉帶動電商平台流量與業績皆有成長，且越接近中秋節，業績成長會更明顯，可望再提升20-30%，目前中秋熱賣商品，以可在室內使用的瓦斯爐、瓦斯烤爐、電烤盤等為最多，可能因近年環保意識提升，加上天氣炎熱或是疫情尚未完全解除關係，民眾以在家裡室內也能烤肉的方式為新選擇。