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專家曝三類房最易悶熱：頂樓、西曬房 還有這種類型

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

全球暖化趨勢不可逆，近來台灣氣溫常在32度至36度間，很容易發生中暑等熱傷害，信義居家表示，就居家空間的角度來看，有三大類房型最容易悶熱，最需要留意。

第一種是頂樓房，主因直接曝曬在陽光之下，熱能透過屋頂直接向下傳遞到屋內，毫無緩衝。

第二種則是西曬房，因為水泥牆面會吸收熱量，所以在太陽西下時，西曬房才剛被照射完畢，並未有足夠的散熱時間。

第三種是透天厝，透天厝常常結合了頂樓與西曬這兩種不利因子，如果又沒有做好屋內通風的話，會很容易出現室內悶熱，或樓層上下溫差大的情形，讓在裡面活動的人很不舒爽。

至於其他類的居家空間，在極端氣候肆虐之下，夏季也難免悶熱，除了仰賴冷氣之外，信義居家指出，其實還可以善用一些裝修密技，讓家中有感降溫。

首先，可以優化通風設計，大原則是採用開放式的空間設計，盡量減少家中不必要的隔間，多使用屏風、格柵等作為空間的分界，或者是透過設計手法，巧妙地使隔間不影響建築內部的通風迴路。

第二，是建材挑選，例如多選用花崗岩、大理石等天然石材，石材冰涼的表面能讓視覺跟觸覺都有效降溫，若再搭配上木質元素的設計，就能營造出身處山林間的愜意感，讓心靈也舒爽了起來。

第三，是色彩搭配，透過使用大面積的淺色系或是冷色調，例如白色、淡藍色、薄荷綠等等來佈置家中，就能創造涼快氛圍。

最後，是運用家飾佈置，例如可以擺放植栽，或運用一些家具或家飾，包含遮光降溫的窗簾、藤或竹編的桌椅、棉麻材質的用品、涼感寢具等等，多管齊下。

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